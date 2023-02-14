《汽車新勢力》傳小米汽車接近獲得內地新能源汽車生產資質

《經濟通通訊社１４日專訊》據內地網媒《界面》引述兩名汽車行業的知情人士指，小米
（０１８１０）旗下小米汽車接近獲得內地新能源汽車生產資質，而其獲得的生產資質可能來自
於此前被法院裁定破產的寶沃汽車。
小米汽車工廠項目位於北京亦莊經濟開發區，分兩期建設，一二期設計產能皆為１５萬輛。
一期工廠已於２０２１年４月開工建設，預計２０２３年６月竣工。（ｅｙ）
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