  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2023 08:55

【大國博弈】白宮：北京稱「美國氣球十餘次非法飛越中國」失實

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中美兩國圍繞「氣球事件」的爭議繼續擴大。中方周一指控去
年曾有美國氣球十餘次飛越中國領空。美方隨後否認中方指控，白宮國家安全委員會發言人柯比
表示，美國氣球沒有飛越中國上空，北京方面稱去年１月以來美國氣球十餘次非法飛越中國領空
的說法「完全不實」。
　　在北京，外交部發言人汪文斌昨日（１３日）在例行發布會表示，去年以來，美方高空氣球
未經中國相關部門批准，十多次非法越過中國領空。他未有具體說明這些氣球是軍用還是用於間
諜目的，亦無透露更多細節。
　　白宮迅速否認有關指控，柯比認為，這是北京為控制損失才會這樣說，並指中國擁有一個用
於收集情報的高空偵察氣球計劃，而這計劃與中國解放軍有關，解放軍利用有關計劃侵犯了美國
五大洲４０多個國家的主權。
　　柯比稱，美國與中國仍有外交關係，能夠直接與中國領導人進行溝通，美方在私底下也表達
了對於間諜氣球的擔憂。柯比指出，美國官員周末尚未能接觸到三個被擊落的物體，主要是由於
天氣狀況，且殘骸仍在水下。他補充，這些物體的存在可能有「善意的和合理的解釋」。
（ｃａ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞13/02/2023
【預算前瞻】稅務學會：倡派五千元消費券　繼續推行逆周期措施
人氣文章香港要聞13/02/2023
【預算前瞻】畢馬威料本年度財赤1209億　倡派五千元消費券
人氣文章中國故事13/02/2023
《神州經脈》港券商關內地客帳戶　銀行資產風險分類擴圍　滬指升
人氣文章財經熱話13/02/2023
【聊出個未來】百度文心一言攻聊天機械人市場 數據庫優勢勝同行
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】野村陸挺：中國2023年需留意三大風險
人氣文章財經熱話13/02/2023
【匯市專訪】央行貨幣政策偏鷹或鴿？日圓部署策略
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金