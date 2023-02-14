【大國博弈】白宮：北京稱「美國氣球十餘次非法飛越中國」失實

《經濟通通訊社１４日專訊》中美兩國圍繞「氣球事件」的爭議繼續擴大。中方周一指控去

年曾有美國氣球十餘次飛越中國領空。美方隨後否認中方指控，白宮國家安全委員會發言人柯比

表示，美國氣球沒有飛越中國上空，北京方面稱去年１月以來美國氣球十餘次非法飛越中國領空

的說法「完全不實」。

在北京，外交部發言人汪文斌昨日（１３日）在例行發布會表示，去年以來，美方高空氣球

未經中國相關部門批准，十多次非法越過中國領空。他未有具體說明這些氣球是軍用還是用於間

諜目的，亦無透露更多細節。

白宮迅速否認有關指控，柯比認為，這是北京為控制損失才會這樣說，並指中國擁有一個用

於收集情報的高空偵察氣球計劃，而這計劃與中國解放軍有關，解放軍利用有關計劃侵犯了美國

五大洲４０多個國家的主權。

柯比稱，美國與中國仍有外交關係，能夠直接與中國領導人進行溝通，美方在私底下也表達

了對於間諜氣球的擔憂。柯比指出，美國官員周末尚未能接觸到三個被擊落的物體，主要是由於

天氣狀況，且殘骸仍在水下。他補充，這些物體的存在可能有「善意的和合理的解釋」。

（ｃａ）

