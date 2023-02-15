《匯市縱橫－蕭啟洪》人工智能靠譜嗎？

《匯市縱橫》近期科技界最火熱的話題，肯定是人工智能問題機械人，ＣｈａｔＧＰＴ的風

頭一時無兩，自去年１１月推出以來僅僅２個月，活躍用戶數就達上億成為史上增長最快的消費

應用程式。當年ＴｉｋＴｏｋ花費９個月，Ｉｎｓｔａｇｒａｍ則是２年半。



ＣｈａｔＧＰＴ主要是透過自然語言處理（ＮＬＰ）模型分析大數據，當使用者用文字提問

或敘述，ＣｈａｔＧＰＴ會分析文本的意涵，最終輸出結果給使用者，這套工具主要是由位在美

國三藩市的ＯｐｅｎＡＩ開發，微軟１月宣布對其投資數十億美元。而其他科技巨頭當然想分杯

羹，如百度（０９８８８）、Ｇｏｏｇｌｅ等亦紛紛推出自家的類似ＣｈａｔＧＰＴ服務，不過

，最令筆者感到意外的是，號稱地面上最強流覽器的「Ｇｏｏｇｌｅ達人」所推出的人工智能

（ＡＩ）聊天機器人Ｂａｒｄ竟然出師不利，在宣傳短片中「答錯問題」，除公司的活動上未能

給人有耳目一新，卻令其市值短短兩日蒸發超過千億美元，更加令市場擔心該公司不及競爭對手

微軟。這真是「賠了夫人又折兵」，但只能怪自己沒做好準備及太自視過高了！



儘管微軟目前擁有優勢，但現在就斷言它是其他領域的贏家似乎還為時過早，部分原因是

ＣｈａｔＧＰＴ只觸及了人工智能無盡用途的表面，除了簡單的問答尋求答案外，還賦予它撰寫

郵件、論文、劇本，甚至是制定商業計畫、創作詩詞和歌曲的能力。但隨著技術的進步，

ＣｈａｔＧＰＴ的優點可能會越來越多，它的局限性料也將逐一得到改善。可以說，這一場「人

工智能軍備競賽」就像馬拉松，是一場長途賽，沒有贏在起跑線這回事。畢竟，人工智能技術可

能是未來２０年對地球最關鍵的技術。總有一天，ＣｈａｔＧＰＴ的技術更有可能會超越人類，

甚至可能會為大家撰寫文章及分析巿場也不足為奇。



自從ＣｈａｔＧＰＴ的出現，再次勾起人工智能會威脅及取代到人類的話題，筆者相信隨著

ＡＩ的發展以及用途增加，它一定能協助到人類在不同範疇的工作，但說到會威脅以至取代人類

，理應還有很大的距離。簡單來說，現時，社會大眾認識的人工智能，可能就是如

ＣｈａｔＧＰＴ或其他ＡＩ工具，有學習、分析以及運算的功能，其實在人工智能範疇，有弱人

工智能（Ｗｅａｋ Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）、強人工智能

（Ｓｔｒｏｎｇ Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）甚至超人工智能

（Ｓｕｐｅｒ Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）之分。其中弱人工智能，

就是透過電腦與軟體類比「部分」的人類智慧與行為，例如下圍棋、自動導航、醫療影像判斷等

；而強人工智能，電腦可以執行大部分或所有人類的工作，除了具有認知能力，甚至可以推理、

自學、溝通，甚至擁有自我意識等，不過這種能力，現時只可以在電影中才能看到。筆者認為，

現時人工智能的技術介乎在弱人工智能和強人工智能的初級階段，它的功能只可以在日常生活以

至工作協助人類的應用，談不上會威脅人類的誇張說法，至少到現在或可見將來仍然難以做到。



所以我又打起精神，可以繼續分享我的投資點滴。雖然風險資產在２０２３年開局良好，投

資者受到通脹消退和中國迅速重新開放的跡象的鼓舞，但這一波市場的利好氣氛能否一直延續下

去呢？其中還要考慮到一些不利因素，包括中美關係、俄烏戰爭和全球抗通脹之戰。自從美國公

布熾熱的１月份就業報告，非農職位大幅增加５１﹒７萬份，隨即推升了市場對美國通脹率能否

如預期般可快速下降的猜測。目前市場關注到本周二美國將公布１月份以居民消費價格指數

（ＣＰＩ）衡量的通脹數字，市場估計年通脹率將由１２月份的６﹒５％降至６﹒２％水準。有

鑒於近期美國通脹率呈現下降趨勢，相信美聯儲今年仍有一至兩次的加息機會，當終極利率升至

５厘後，才會停止加息。至於今年餘下時間會否減息呢？若然現時經濟趨勢不改變，見不到有原

因今年會掉頭減息，加上美國最近的就業及經濟增長數據仍然非常理想，令年內出現大幅度衰退

的機會不大。除此之外，過去幾年全球不少國家實施貿易限制，降低全球自由貿易帶來的通脹緩

減作用，令全球面對結構性通脹的挑戰；除非全球經濟面對大幅度衰退的風險，否則美聯儲應該

偏向保持較高利率水準一段長時間，現時的利率情況只是從過去十多年超寬鬆貨幣政策逐步回復

正常的結果。



美元匯價方面，看到美元在上月議息後持續偏軟，已經充分反映美元利率逐步見頂的預期，

相信美元在現水準應該會保持平穩。但隨著下半年美國經濟可能放慢，美聯儲或有機會釋放較「

鴿」派的政策訊號，美元有機會出現比較持久的跌勢。而日圓因４月份日本央行換屆而可能令收

益率曲線控制政策有變，以及澳元則因為內地放寬出入境限制，加上最近中澳關係緩和而刺激商

品需求，兩者均可看高一線。



無疑，人工智能和大數據是大勢所趨，將會引發諸多領域產生顛覆性的變革，而我們可做的

就是學會如何與它一起並存，甚至做到與機械互補不足之效，不是抗拒它。目前，人工智能現在

正處於「風口浪尖」，它並能夠製造出可能對人類文明造成莫大貢獻或嚴重破壞的工具；如何讓

ＡＩ造福全人類，會是一個十分值得深思的議題。



＊本周策略＊



澳元：前周建議候低於０﹒６９５０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７１５０，止蝕

０﹒６８４０。



加元：前周建議候低於１﹒３３００買入美元兌加元已成交，目標１﹒３５００，止蝕

１﹒３１９０。



英鎊：本周建議候高於１﹒２３００水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２０００，止蝕

１﹒２４５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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