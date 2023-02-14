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14/02/2023 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》小心ＣｈａｔＧＰＴ概念過度炒作

　　《珠玉之論》ＯｐｅｎＡＩ旗下的ＣｈａｔＧＰＴ聊天機械人推出後，活躍用戶人數於短短
兩個月已破億，其他應用程式如Ｉｎｓｔａｇｒａｍ及Ｔｉｋｔｏｋ分別需要兩年半及９個月的
時間才達到用戶過億，反映ＣｈａｔＧＰＴ的受歡迎程度極高。ＣｈａｔＧＰＴ聊天機械人可以
進行複雜的對話，且擁有海量的資料儲備，高階的電腦運算，並具備編寫和調試電腦程式的能力
，為機器學習和人工智能的核心技術突破。
　
　　其實，微軟早於２０１９年已向ＯｐｅｎＡＩ投資１０億美元，ＣｈａｔＧＰＴ推出後，今
年初微軟再宣布向ＯｐｅｎＡＩ提供數年的投資，市場估計有機會達到１００億美元。微軟更會
將ＣｈａｔＧＰＴ引入其Ｂｉｎｇ搜索中，因此Ｇｏｏｇｌｅ亦宣布推出新的ＡＩ聊天機械人，
名為Ｂａｒｄ，以迎接ＣｈａｔＧＰＴ的挑戰。不過，近日Ｂａｒｄ在推銷廣告中回答錯誤，反
映即使各企業相繼推出聊天機械人以搶佔市場份額，但技術上尚未完全成熟。
　
　　百度（０９８８８）早前表示會推出類似ＣｈａｔＧＰＴ的ＡＩ服務，近日確認於３月推出
ＡＩ聊天機械人產品，名字為「文心一言」，將於３月份完成內測並向公眾開放。文心大模型為
百度旗下深度學習ＡＩ平台，特色是知識增強，即引入知識圖譜，將數據與知識融合，提升學習
效率及可解釋性。預期最初應用為內嵌於百度搜尋服務中，使用者可獲得對話式的搜索結果。由
於百度以搜索服務起家，百度雲儲存大量資料，百度將成為擁有ＣｈａｔＧＰＴ技術和搜索市場
的優勢，而百度於人工智能研究上已投資數十億美元，相信文心一言將為百度帶來價值重估。
　
　　阿里巴巴（０９９８８）亦正研發類似ＣｈａｔＧＰＴ對話機器人，目前處於內測階段，網
易有道亦正嘗試ＣｈａｔＧＰＴ同源技術在教育場景中的落地應用，將盡快推出相關示範產品。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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