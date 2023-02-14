【香港政情】夏寶龍深圳會見香港社會人士，並聽取特區施政匯報

《經濟通通訊社１４日專訊》港澳辦在網站公布，港澳辦主任夏寶龍日前在深圳會見香港社

會人士，了解香港最新發展形勢，並聽取香港特區政府有關近期施政，以及開展區議會等地方行

政檢討情況的匯報。（ｃｌ）

