【國安立法】警方就港區國安法至今拘捕逾２３０人，六成被檢控

《經濟通通訊社１４日專訊》警方就港區國安法至今拘捕逾２３０人，當中六成被檢控。

警務處處長蕭澤頤向立法會交代香港去年治安情況指，去年全港共７００４８宗案件，較

２０２１年增加５６２０宗，主要由於詐騙案超過２﹒７萬宗，增加８０００多宗。佔整體罪案

四成，整體破案率三成半。詐騙案金額達到４８億元，主要涉及網上騙案。

另外，暴力罪案有８８３０宗，減少７５７宗，破案率為３５﹒２％。全年有３０宗兇殺案

比前一年多７宗，全部已被偵破，當中１５宗發生在家庭之間。（ｃｌ）（ｚｚ）

