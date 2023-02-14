【外圍經濟】澳洲消費者信心下降，凸顯儲備銀行加息困境

《經濟通通訊社１４日專訊》由於生活成本壓力上升及預期進一步加息，澳洲消費者信心陷

入極度悲觀狀態，凸顯澳洲儲備銀行在推進緊縮周期方面的困境。

西太平洋銀行調查顯示，澳洲消費者信心指數由１月的８４﹒３跌至２月的７８﹒５。在上

周澳洲儲備銀行作出加息後，有８成受訪者預計利率將於未來１年上升，過半數預計加息１厘或

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分析指，調查發出非常明確的警告，消費者承受的壓力正在加劇，預計未來幾個月消費者支

出會突然放緩。（ｒｃ）

