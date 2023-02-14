《經濟通通訊社１４日專訊》美國民主黨議員希望美國商務部實施更嚴格的規定，以防止半
導體製造商使用新的補貼來回購股份。
這些國會議員希望接受《晶片與科學法案》資金的公司至少在１０年內被限制參與股份回購
，並禁止使用政府資金直接或間接支持回購。
法律現時已經禁止接受補貼的公司，將補貼用於回購或股東分紅，但立法者表示有必要進行
更具體的控制。（ｒｃ）
14/02/2023 10:43
【外圍經濟】美國民主黨議員希望防止半導體製造商回購股份
《經濟通通訊社１４日專訊》美國民主黨議員希望美國商務部實施更嚴格的規定，以防止半
導體製造商使用新的補貼來回購股份。
這些國會議員希望接受《晶片與科學法案》資金的公司至少在１０年內被限制參與股份回購
，並禁止使用政府資金直接或間接支持回購。
法律現時已經禁止接受補貼的公司，將補貼用於回購或股東分紅，但立法者表示有必要進行
更具體的控制。（ｒｃ）
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