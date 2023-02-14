【企業盈喜】盈健醫療（０１４１９）料中期盈利升最少１﹒８倍

《經濟通通訊社１４日專訊》盈健醫療（０１４１９）公布，預期截至去年１２月３１日止

中期純利不少於２﹒５億元，同比升最少約１﹒７７倍。

該集團指，溢利增長主因全科醫療服務收益增加，此乃比２０２１年同期，對預防、檢測、

疫苗接種及外展服務，當中包括２０１９冠狀病毒病相關服務需求上升；收益增加以致毛利上升

，以及應課稅收入增加導致所得稅開支增加之抵銷所致。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

