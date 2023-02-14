《神州民企》旭輝控股（０８８４）１月銷售額５０億人幣跌４１％

《經濟通通訊社１４日專訊》旭輝控股（００８８４）公布，連同合營企業及聯營公司在內
，１月銷售額５０﹒２億元人民幣，同比下降約４０﹒５２％。
該集團指，銷售面積約３８﹒２６萬平方米，每平方米均價約１﹒３６萬元人民幣。
（ｗｈ）
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