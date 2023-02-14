【企業盈警】周黑鴨（０１４５８）料去年純利跌最多９４％

《經濟通通訊社１４日專訊》周黑鴨（０１４５８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度淨利潤不少於２０００萬元人民幣，比２０２１年度純利３﹒４２４億元跌最多９４﹒１６％

。

該集團指，預期收入按年跌２０％左右，而下降主因去年國內新冠疫情，消費客流驟降，同

時防控要求部分門店暫時停業，對銷售及利潤均造成一定影響；因原材料價格上漲導致成本端壓

力增加，以及匯兌損失增加。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

