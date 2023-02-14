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14/02/2023 07:51

耀才證券（０１４２８）澄清將只暫停國內開立證券帳戶買入功能

　　《經濟通通訊社１４日專訊》耀才證券金融（０１４２８）公布，澄清早前有關為積極配合
中國監管機構措施，該集團在中國監管機構仍未發出清晰的開戶指引下，亦率先自行執行將早前
所有國內客戶於國內開立的證券帳戶，並於本周四（１６日）起全面暫停買入功能，直至待中國
監管機構釐清相關的法規。
　　該集團曾指將早前所有國內客戶於國內開立的證券帳戶於本周四起全面暫停使用，直至待中
國監管機構釐清相關的法規。（ｗｈ）

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