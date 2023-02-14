《日入而息》有線獲准交還收費電視牌照，台下周恢復港澳自由行

《今天重點》

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有線寬頻（０１０９７）獲批准終止收費電視務牌照，６月１日停播，明早復牌；關慧玲稱有線

新聞繼續擴軍，將如常運作；行會批准６月１日終止有線電視收費電視牌照

李家超稱目標盡快完成２３條立法，國安風險仍有潛伏；地產業界支持賣地增設國安條款；中東

訪問之行獲１５項成果，受不同業界歡迎；據報中國放寬美國總領事見政界，李家超指須按公約

進行交流

港府向中央匯報近期施政情況，繼續檢討地方行政工作

華虹（０１３４７）上季多賺１９％，去年純利升７２％

台灣下周一恢復港澳居民來台自由行，恢復網上簽證，入境管制取消；

旅遊界歡迎台灣開放自由行，惟料一兩年才全面復甦

索羅斯於債市大漲前買入２﹒５５億美元美國公司債

據報內地已批出專項債額度逾２萬億，財政發力穩經濟

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《即日市況》

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恒指低收５０點報２１１１３，藥明生物跌４％，中聯通逆市升４％

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《深滬股市》

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滬綜指全日悶升０﹒２８％，關注明日ＭＬＦ到期續做

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《美元匯價》

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歐元走勢視乎美元表現，１﹒０８阻力大

歐元最新報１﹒０７５７╱５８，日圓最新報１３２﹒１７╱２０

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《公司業績》

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譚仔國際（０２２１７）首三季除稅後溢利按年跌３９﹒３％

華虹（０１３４７）上季多賺１９％，去年純利升７２％

光大證券（０６１７８）業績快報，料去年純利跌８﹒７９％

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《公司資訊》

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恒指公司：ＣｈａｔＧＰＴ掀熱潮，恒生互聯網科技業指數跑贏大市

平保（０２３１８）首單海洋碳匯指數保險落地，總保額４０萬元人民幣

有線寬頻（０１０９７）獲批准終止收費電視務牌照，６月１日停播，明早復牌；關慧玲稱有線

新聞繼續擴軍，將如常運作

天寶集團（０１９７９）擬墨西哥設廠，滿意去年充電模組產量

和鉑（０２１４２）授出雙特異性抗體美國獨家開發權

數字王國（００５４７）向關連方借出３００萬美元，年息８％至１２％

三葉草生物（０２１９７）重組蛋白新冠疫苗已上市及首次接種

天寶集團（０１９７９）擬於墨西哥設廠，對去年充電模組產量感滿意

擬在深圳設立消金公司，美團（０３６９０）暫無短期計劃或目標

渣打洪丕正稱互聯互通深化將可吸引包括中東企業來港集資

百度（０９８８８）完成收購醫療商業解決方案服務商ＧＢＩ

醫思健康（０２１３８）與保誠香港達成戰略合作，共同開發健康管理增值服務

ＢＣ科技（００８６３）夥盈透證券在港推數字資產交易服務

九建（０００３４）海茵莊園累售６０１伙，套現約３６億元

ＵＮＩＱＬＯ及ＧＵ香港員工最多加薪２４％，擬增聘３００前線店員

羚邦（０２２３０）ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ港澳票房破４０００萬

阿里巴巴國際站宣布陳寶圭升任台灣地區總經理

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《國企紅籌》

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航天控股（０００３１）深圳航天向華保潤申索合共約２﹒５３億元人民幣

北京建設（００９２５）簽訂一年期５０００萬美元貸款融資

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《神州民企》

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基石藥業（０２６１６）抑制劑獲內地納入肥大細胞增多症用藥推薦

萬科料今年業績壓力大，郁亮稱看到微光，釋樂觀信號

ＡＲ獨角獸Ｎｒｅａｌ回應被快手（０１０２４）董事長宿華收購傳聞：不實信息

西王置業（０２０８８）王棣辭任主席，王勇接任

西王特鋼（０１２６６）王棣辭任主席，張健接任

旭輝控股（００８８４）債價急挫，市憂中期票據發行遇阻滯

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《中國要聞》

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上海臨港國際創新協同區今年計劃投資２２３億元

資金到期壓力高企，機構料２月ＭＬＦ增量平價續做

全國個體工商戶達１﹒１４億戶，佔市場主體三分之二

農業部表示推動農村由賣產品轉向賣服務，發展預製菜；探索建立土地增值收益有效調節機制；

穩步提高土地出讓收益用於農業農村的比例

中央一號文件發布，專家表示三農上市公司估值提升可期

北交所兩融開閘首日，融資買入３７２萬，融券零成交

人行９１０億逆回購利率持平，淨回籠３０２０億元

中央一號文件發布，九方面重點推進鄉村振興

遼寧銀保監表示用經營貸等置換房貸存風險，或承擔刑責

廣州今年首批供地２１宗，總用地面積１３４萬平方米

億道信息漲４４％漲停，代碼１３１４情人節Ａ場上市

福特公布與寧德時代投資３５億美元，美國建電池廠

據報內地已批出專項債額度逾２萬億，財政發力穩經濟

紫光子公司紫光展銳據報尋求融資１００億元人民幣

中證協擬統一網下打新規則，對帳戶資金規模作出要求

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％，港人自由行恢復觀光股漲近４％

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《國際要聞》

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颶風加布里埃爾吹襲，新西蘭歷來第３次宣布緊急狀態

白宮發言人澄清，被擊落空中目標「與外星人無關」

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《外圍經濟》

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ＩＭＦ周五主持全球債務會議，斯里蘭卡等借貸國求救

投資者押注植田領導日本央行將廢除孳息率曲線控制

歐盟化石燃料消費量下降將抑制對碳配額的需求

澳洲消費者信心下降，凸顯儲備銀行加息困境

索羅斯於債市大漲前買入２﹒５５億美元美國公司債

美國民主黨議員希望防止半導體製造商回購股份

美國計劃出售２６００萬桶戰略石油儲備

聯儲局副主席布蘭納德或出任白宮首席經濟顧問

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《大國博弈》

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中國外交部表示美國應就氣球飛越中國領空作出解釋

美國務卿據報擬慕尼黑安全會議期間晤王毅

美國軍方稱已找到被擊落中國氣球的關鍵傳感器

中國外交部表示美襲擊中國「飛艇」是政治行為藝術秀

王毅會否與布林肯會晤，中國外交部稱沒有信息提供

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《ＡＩ熱潮》

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內地高校關注ＡＩ寫論文，官媒籲教育按科技發展調整

北京支持頭部企業打造對標ＣｈａｔＧＰＴ大模型

百度（０９８８８）新專利獲授權，或結合文心一言推高真虛擬形象；百度旗下集度汽車融合文

心一言，技術首應用智能汽車

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《其他消息》

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夏寶龍深圳會見香港社會人士，並聽取特區施政匯報

李家超稱目標盡快完成２３條立法，國安風險仍有潛伏；地產業界支持賣地增設國安條款；中東

訪問之行獲１５項成果，受不同業界歡迎；據報中國放寬美國總領事見政界，李家超指須按公約

進行交流

港府向中央匯報近期施政情況，繼續檢討地方行政工作

梁振英稱看好中國經濟發展，呼籲港商到南沙發展

警方就港區國安法至今拘捕逾２３０人，六成被檢控

金管局表示１月外匯基金境外資產增加１１５２億元

旅遊界歡迎台灣開放自由行，惟料一兩年才全面復甦

港府公布本地免費電視節目服務及聲音廣播牌照中期檢討結果

行會批准６月１日終止有線電視收費電視牌照

孫玉菡料關愛基金餘款可用至２０２５或２０２６年，再議會否注資

「易通行」延至５﹒７實施，工會表示有收費員擬轉工或失遣散費

台灣下周一恢復港澳居民來台自由行，恢復網上簽證，入境管制取消

東鐵完成新劃列車停靠位置，周日起乘客可按灰標示排隊

環保署擬首季推出紙包飲品盒回收處理服務合約

啟德竹篙灣隔離設施搶手，可助政策局加快達成ＫＰＩ

日出康城ＬＰ１０周六發售５４伙，入場８９７萬元起

深股通額度全日用１０億元，連續兩日淨流入；滬股通額度全日用１８億元，外資淨流入６億元

ＫＯＫＯ ＲＯＳＳＯ料周四開價下周推，部分１房折實低於６００萬

眾安再推美元定存快閃優惠，最高享４﹒４５厘年利率

ＡｌｉｐａｙＨＫ表示通關首周末支付寶用戶來港消費金額升逾九成

戶戶送與ＶＴＣ推新課程，投放逾１００萬元提升外送專員技能

打鼓嶺豬場驗出非洲豬瘟，漁護署銷毀逾百隻豬

昆士蘭保險調查指本港中小企對商業及經濟前景重拾信心

大新調查指約七成人對今年投資環境感樂觀

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