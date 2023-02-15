《國金頭條》ＣＰＩ超預期，美國通脹壓力未緩，道指跌逾１５５點

《經濟通通訊社１５日專訊》美國１月ＣＰＩ按年增６﹒４％，高於預期的６﹒２％，通脹

壓力仍未放緩，預示加息周期可能會延長。受多種因素影響，美股主指周二（１４日）各自發展

，道指跌逾１５５點，納指在特斯拉股價反彈等因素推動下小幅上升。

美國１月ＣＰＩ按月上漲０﹒５％，創下３個月來最大漲幅。不含食品和能源的核心ＣＰＩ

按年上漲５﹒６％，按月上漲０﹒４％。ＣＰＩ數據顯示通脹壓力持續，聯儲局再有４名官員發

聲，強調進一步加息以遏制通脹的必要性。

道指跌１５６﹒６６點，或０﹒４６％，收３４０８９﹒２７點。標普５００約持平於

４１３６﹒１３點。納指漲６８﹒３６點，或０﹒５７％，收１１９６０﹒１５點。特斯拉飆升

７﹒５１％，至２０９﹒２５美元。ＮＶＩＤＩＡ亦因為在ＡＩ領域的潛力而升５﹒４３％，至

２２９﹒７１美元。



＊日圓連續第２日走低＊



美國最新ＣＰＩ數據公布後，美匯指數於紐約尾盤仍跌０﹒１２％，至１０３﹒２２。日本

政府提名植田和男擔任下一任日本央行行長後，日圓連續第２天走低。美元兌日圓上漲０﹒５％

，至１３３﹒０５。紐約期金上漲０﹒１％，報每盎司１８６５﹒４美元。

油價下跌，因拜登政府計劃再出售２６００萬桶儲備原油，且高於預期的通脹數據也給油價

帶來更多壓力。紐約期油下跌１﹒０８美元，報每桶７９﹒０６美元。布蘭特期油下跌１﹒０３

美元，報每桶８５﹒５８美元。（ｊｆ）

