《運籌帷幄－梁業豪》恒指現處於甚麼浪？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和向好。昨早（１４日）開市後，港股先往下找尋支持，表現並不理想。午市重開，恒指突

然衝上２１２１５，可惜只引來了淡友的沽盤再度湧至，早市初段高位２１２３８阻力未見被升

破。陰陽燭日線圖上，本周一（１３日）低位２０８００依然有可能為短期調整浪，可被細分為

低一級ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪的（ａ）浪的終點。換言之，現時運行的有可能是

（ｂ）浪反彈。

由於（ｂ）浪可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，２１２３８或許已是（ｂ）－ａ浪頂

，至於（ｂ）－ｂ浪底是否已經出現，則未可肯定。於（ｂ）－ｂ浪找到終點後，（ｂ）－ｃ浪

的長度將會跟（ｂ）－ａ浪相若。須提防者，為（ｂ）－ｃ浪頂，即整個（ｂ）浪反彈見頂後，

（ｃ）浪的跌幅將多會與（ａ）浪相若，並可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五

個浪，完成屬於「之字形」的整個短期調整浪。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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