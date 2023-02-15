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15/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指現處於甚麼浪？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和向好。昨早（１４日）開市後，港股先往下找尋支持，表現並不理想。午市重開，恒指突
然衝上２１２１５，可惜只引來了淡友的沽盤再度湧至，早市初段高位２１２３８阻力未見被升
破。陰陽燭日線圖上，本周一（１３日）低位２０８００依然有可能為短期調整浪，可被細分為
低一級ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪的（ａ）浪的終點。換言之，現時運行的有可能是
（ｂ）浪反彈。
　　由於（ｂ）浪可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，２１２３８或許已是（ｂ）－ａ浪頂
，至於（ｂ）－ｂ浪底是否已經出現，則未可肯定。於（ｂ）－ｂ浪找到終點後，（ｂ）－ｃ浪
的長度將會跟（ｂ）－ａ浪相若。須提防者，為（ｂ）－ｃ浪頂，即整個（ｂ）浪反彈見頂後，
（ｃ）浪的跌幅將多會與（ａ）浪相若，並可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五
個浪，完成屬於「之字形」的整個短期調整浪。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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