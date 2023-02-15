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即市新聞

15/02/2023 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》市場點賭昨晚美ＣＰＩ

　　《缸邊隨筆》市場都知昨晚（１４日）的美ＣＰＩ可以玩假，假還假，市場點都要ｔａｋｅ
　ｐｏｓｉｔｉｏｎ。要造好？要造淡？憑甚麼？
　　
　　就是憑你數據造假，怎說？周一，美股基本升。
　
　　這個市升，是依著市場預期美儲局最終息率會升至較高水平的預期而升，此即是：民不畏死
，奈何以死畏之。放在今時華爾街，是：市不畏你美儲局加息，奈何以加息畏之。為何美股不畏
美儲局加息？
　　
　　自２０２２年８月起，隨著市場一路預期美儲局終極加息水平的提升，而一直下跌。但到去
年１０月中起，美股便回升，而市場對美儲局終極加息的水平預期就基本不變。此即是：市場睇
死你美儲局，你加得幾多吖！市場夠膽睇死美儲局加不了多少息，是因為市場認為美通脹已在下
降趨勢，故美儲局加息將有限。市場相信股市是走在事情（經濟、通脹的升跌）６個月之前，美
股於２０２２年１０月中起，與估美儲局終極息口水平背道而走，是市場估到２０２３年４月中
（２０２２年１０月加多６個月）美國的通脹會呈較大幅下跌，遏止了美儲局大升息之手。
　
　　去年美國６月ＣＰＩ升上９﹒１％，筆者２０２２年７月１５日有文《美９﹒１％　ＣＰＩ
是頂？》，８月１１日重刊。當時是估，今時回看也確如是，無論是美政府用舊的ＣＰＩ計算法
，還是新的ＣＰＩ計算法，自２０２２年６月之後，ＣＰＩ就一直走下，至２０２２年１０月，
美ＣＰＩ走下的速度加快，美股於去年１０月中起步走高的原因，市場已賭美儲局加不了太多息
了。
　
＊美國通脹是強弩之末＊
　
　　市場今時估美政府的新ＣＰＩ計算法，仍可能見昨晚公布的ＣＰＩ在６﹒２％水平，跟１月
公布的ＣＰＩ（即２０２２年１２月的ＣＰＩ），或有所升，但亦不過是強弩之末，升得幾多吖

　
　　今時美股水平跟去年１２月ＣＰＩ公布時的水平相若，期內美股跌了下去，是因為美儲局的
議息會後聲明大放鷹詞，而把美股打了下去。但就恰恰給在月前公司公布業績後，公司回購不再
受制約，可以再大手作公司回購，而買了上去。
　
　　好了，如昨晚美股因通脹增長高於６﹒２％時，美股可能下跌，但跌到一定水平，公司回購
又可能將美股買回上去。反之如美國通脹增長低於６﹒２％，美股反可能先升但後跌，因為周一
及之前買了貨的人套利。
　
　　昨晚尚有個數據要留意，就是零售額，如零售額大升，即通脹真正熱，不多加息不行；但如
零售額走低，即通脹稍冷，加息可稍緩。甚麼叫多，甚麼叫少，美國銀行的估測，可作參考。
　
　　總結：美儲局的「息箭」，是強弩之末，市場怕你乜。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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