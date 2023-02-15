《缸邊隨筆－石鏡泉》市場點賭昨晚美ＣＰＩ

《缸邊隨筆》市場都知昨晚（１４日）的美ＣＰＩ可以玩假，假還假，市場點都要ｔａｋｅ

ｐｏｓｉｔｉｏｎ。要造好？要造淡？憑甚麼？



就是憑你數據造假，怎說？周一，美股基本升。



這個市升，是依著市場預期美儲局最終息率會升至較高水平的預期而升，此即是：民不畏死

，奈何以死畏之。放在今時華爾街，是：市不畏你美儲局加息，奈何以加息畏之。為何美股不畏

美儲局加息？



自２０２２年８月起，隨著市場一路預期美儲局終極加息水平的提升，而一直下跌。但到去

年１０月中起，美股便回升，而市場對美儲局終極加息的水平預期就基本不變。此即是：市場睇

死你美儲局，你加得幾多吖！市場夠膽睇死美儲局加不了多少息，是因為市場認為美通脹已在下

降趨勢，故美儲局加息將有限。市場相信股市是走在事情（經濟、通脹的升跌）６個月之前，美

股於２０２２年１０月中起，與估美儲局終極息口水平背道而走，是市場估到２０２３年４月中

（２０２２年１０月加多６個月）美國的通脹會呈較大幅下跌，遏止了美儲局大升息之手。



去年美國６月ＣＰＩ升上９﹒１％，筆者２０２２年７月１５日有文《美９﹒１％ ＣＰＩ

是頂？》，８月１１日重刊。當時是估，今時回看也確如是，無論是美政府用舊的ＣＰＩ計算法

，還是新的ＣＰＩ計算法，自２０２２年６月之後，ＣＰＩ就一直走下，至２０２２年１０月，

美ＣＰＩ走下的速度加快，美股於去年１０月中起步走高的原因，市場已賭美儲局加不了太多息

了。



＊美國通脹是強弩之末＊



市場今時估美政府的新ＣＰＩ計算法，仍可能見昨晚公布的ＣＰＩ在６﹒２％水平，跟１月

公布的ＣＰＩ（即２０２２年１２月的ＣＰＩ），或有所升，但亦不過是強弩之末，升得幾多吖

。



今時美股水平跟去年１２月ＣＰＩ公布時的水平相若，期內美股跌了下去，是因為美儲局的

議息會後聲明大放鷹詞，而把美股打了下去。但就恰恰給在月前公司公布業績後，公司回購不再

受制約，可以再大手作公司回購，而買了上去。



好了，如昨晚美股因通脹增長高於６﹒２％時，美股可能下跌，但跌到一定水平，公司回購

又可能將美股買回上去。反之如美國通脹增長低於６﹒２％，美股反可能先升但後跌，因為周一

及之前買了貨的人套利。



昨晚尚有個數據要留意，就是零售額，如零售額大升，即通脹真正熱，不多加息不行；但如

零售額走低，即通脹稍冷，加息可稍緩。甚麼叫多，甚麼叫少，美國銀行的估測，可作參考。



總結：美儲局的「息箭」，是強弩之末，市場怕你乜。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

