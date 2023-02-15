《專家之言－何志銘》外圍有多項數據公布，恒指波幅小成交縮

《專家之言》昨（１４日）恒指高開７１點，報２１２３５點，早段曾倒跌８９點低見
２１０７４點，午前曾升７３點見２１２３７點，已為全日高點，全日波幅只有１６２﹒９４點
（２１０７４﹒９４點至２１２３７﹒８８點），主板股票的升跌比率為１７比２２，恒指成分
股４１隻股份上升，下跌股份２９隻，升跌比率為５４比３８。恒指收報２１１１３點，跌５０
點或跌０﹒２４％，全日主板成交不足千億得９７６﹒７１億元。國企指數報７１１０點，跌
３４點或跌０﹒４８％。恒生科技指數報４３３０點，跌４４點或跌１﹒０１％。滬、深港通南
下交易各淨流出５﹒２８億及９﹒３９億元人民幣。
＊英國申請失業金人數意外降，美國ＣＰＩ升幅超預期＊
外圍數據方面，英國統計局數據顯示，英國２０２３年１月申請失業金人數按月意外降
１﹒２９萬人，市場原預期續增加１﹒７９萬人，前值由原先續增１﹒９７萬人，修訂為轉降
３２００人。美國１月消費者物價指數（ＣＰＩ）按月升０﹒５％，較預期高，原預期升
０﹒４％，前值為下跌０﹒１％。扣除食品及能源的核心通脹按月升０﹒４％，原預期為升
０﹒３％，前值升０﹒３％。德國聯邦統計局公布，德國２０２３年１月批發物價指數按月回升
０﹒２％（前值急降１﹒６％），雖終止連月下降之勢，但仍遠低於市場預期回升１﹒２％。歐
洲統計局公布，經季調後，歐元區去年第四季ＧＤＰ季率修正值確認升０﹒１％，符市場預期，
撇除今年１月加入歐元區的克羅地亞，前值升０﹒３％。
市場將公布之數據有英國公布ＣＰＩ，及美國公布零售銷售等多項數據，當中包括美國公布
１月產能利用率，料由７８﹒８％升上７９﹒１％，１月工業生產月率料由下滑０﹒７％改善至
升０﹒５％，美國公布２月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３５升至３７等各項數值，料將為市場
焦點所在。《獨立股評人 何志銘》
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