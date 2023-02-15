恒指半日低收２７２點，創科收跌５﹒５％，百度逆市升３﹒７６％

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，道指跌１５６點，港股向下，恒

生指數半日收報２０８４０，跌２７２點或１﹒２９％，主板成交５７９﹒６５億元。恒生中國

企業指數報７０３１，跌７８點或１﹒１％。恒生科技指數報４３０７，跌２３點或０﹒５４％

。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３７７﹒４元，跌１﹒２元或０﹒３２％，成交３６﹒７億元；

美團收報１４６﹒２元，跌１﹒５元或１﹒０２％，成交２７﹒２８億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０１﹒４元，跌１﹒１元或１﹒０７％，成交２６﹒１２億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

創科實業（００６６９）收跌５﹒５％，報１０１﹒３元，該股成交約１６９萬股，涉資

１﹒７４億元，盤中高見１０６元，最低見１００﹒９元；碧桂園服務（０６０９８）跌

３﹒９５％，收報１６﹒５４元；東方海外（００３１６）跌３﹒８７％，收報１２４﹒２元；

安踏體育（０２０２０）跌３﹒６１％，收報１０６﹒７元；中海外（００６８８）跌

３﹒５４％，收報１９﹒３４元；碧桂園（０２００７）跌３﹒３６％，收報２﹒５９元。

百度（０９８８８）逆市收升３﹒７６％，報１４９﹒１元，該股成交約７２１萬股，涉資

１０﹒５７億元，盤中高見１４９﹒７元，最低見１４２﹒８元。（ｋｙ）

