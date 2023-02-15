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即市新聞

15/02/2023 12:07

恒指半日低收２７２點，創科收跌５﹒５％，百度逆市升３﹒７６％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，道指跌１５６點，港股向下，恒
生指數半日收報２０８４０，跌２７２點或１﹒２９％，主板成交５７９﹒６５億元。恒生中國
企業指數報７０３１，跌７８點或１﹒１％。恒生科技指數報４３０７，跌２３點或０﹒５４％

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３７７﹒４元，跌１﹒２元或０﹒３２％，成交３６﹒７億元；
美團收報１４６﹒２元，跌１﹒５元或１﹒０２％，成交２７﹒２８億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０１﹒４元，跌１﹒１元或１﹒０７％，成交２６﹒１２億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　創科實業（００６６９）收跌５﹒５％，報１０１﹒３元，該股成交約１６９萬股，涉資
１﹒７４億元，盤中高見１０６元，最低見１００﹒９元；碧桂園服務（０６０９８）跌
３﹒９５％，收報１６﹒５４元；東方海外（００３１６）跌３﹒８７％，收報１２４﹒２元；
安踏體育（０２０２０）跌３﹒６１％，收報１０６﹒７元；中海外（００６８８）跌
３﹒５４％，收報１９﹒３４元；碧桂園（０２００７）跌３﹒３６％，收報２﹒５９元。
　　百度（０９８８８）逆市收升３﹒７６％，報１４９﹒１元，該股成交約７２１萬股，涉資
１０﹒５７億元，盤中高見１４９﹒７元，最低見１４２﹒８元。（ｋｙ）

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