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15/02/2023 16:36

《盤後部署》通脹難斷尾，恒指挫３０１點，安踏減持風險大須小心

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國１月份ＣＰＩ按年增６﹒４％，高於預期的６﹒２％，市
場憂慮聯儲局將持續加息，隔晚美股下挫。港股今早輕微高開即遇重沽壓，恒指早段走勢已跑輸
美股，更跌穿２０８００支持位，隨後經歷爭持，最終勉強收於２０８００之上，收報
２０８１２，跌３０１點或跌１﹒４３％，主板成交１１２３﹒１３億元。國企指數收報
７０１８，跌９２點或跌１﹒３０％。科技指數收報４２８８，跌４１點或跌０﹒９７％。。
　　藍籌股進一步傳出大股東減持消息，最新紀錄顯示，安踏（０２０２０）有８４５０萬股股
份遭存入ＣＣＡＳＳ，市場憂慮大股東正部署減持股份，早段最多曾跌近８％，股價低見
１０１﹒９元後有承接，隨即收窄跌幅，最終跌３﹒６１％，收報１０６﹒７元。
　
＊百度文心一言概念板塊擴大＊
　
　　ＣｈａｔＧＰＴ概念繼續有炒作，多間公司公布與百度（０９８８８）聊天機械人「文心一
言」接合，包括百度持股的愛奇藝及攜程（０９９６１），以及香港超媒體（０００７２）旗下
商業周刊。其中超媒體暴升１７０％，收報１元；百度逆市升３﹒７６％，為全日表現最佳藍籌
股，收報１４９﹒１元。
　
＊料安踏短線反彈惟須小心減持＊
　
　　安踏大批股份突然存入ＣＣＡＳＳ，令人聯想起股神巴菲特公布減持比亞迪（０１２１１）
前亦同樣突然行動，港股自去年１１月回升累積一定升幅後，對配股及減持消息等有較大警覺性
，故並不能排除安踏有被減持的風險。
　　安踏自去年１１月初低位６７﹒８５元，升至１月底高位１２５﹒３元，累積近８５％升幅
，以高低位計算黃金比例０﹒３８２為１０３﹒３５元，故今日跌穿該位後有一定反彈力度，最
終亦成功以１０６﹒７元收盤。但須留意近期為業績期前盈喜盈警高峰期，安踏或會出現利好消
息進一步反彈，但反彈後減持風險亦隨之加大，故股價反彈之時投資者不宜過份進取，宜觀望未
來一至兩日有否進一步大戶資金主動入市才再作部署。（ｈｃ）

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