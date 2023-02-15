【外圍經濟】馬斯克：將在年底為推特物色新任行政總裁

《經濟通通訊社１５日專訊》馬斯克周三（１５日）對杜拜舉行的世界政府峰會發表視像講

話，表示將在年底為社交平台推特物色新的行政總裁。

馬斯克收購推特後出任行政總裁，他指目前的任務是確保推特穩定營運、俱備良好財務狀況

、並推出明確的產品發展路線圖。預計推特在年底就會達成上述目標，將是物色新人選營運公司

的良好時機。（ｊｆ）

