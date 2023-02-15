《政經范局－范強》北溪陰謀曝光，拜登轉戰氣球

《政經范局》才不到一周時間內，在電影情節般的巧合與政治操盤下，美國公眾的焦點，成

功從烏克蘭戰場，回到了美國的領空。



發現中國氣球的過程，活似「小市民揭穿驚天真相」的荷里活劇本：本月１日下午，蒙大拿

州比靈斯（Ｂｉｌｌｉｎｇｓ）市民多克（Ｃｈａｓｅ Ｄｏａｋ）即將下班之時，留意到當地

實施空中管制的新聞報道。



多克雖然現職一家健康中心的資料分析員，但他曾經在當地頗有歷史的《比靈斯報》

（Ｂｉｌｌｉｎｇｓ Ｇａｚｅｔｔｅ）任職。也許是傳媒的職業習慣激發了第六感，而多克恰

巧又是一名攝影愛好者，於是他靈光一閃，匆匆趕回家拿出一套尼康相機及超長無鏡頭，掃視萬

里無雲的藍天。



＊攝影愛好者「捕獲」氣球＊



居然，他真的就拍到了高空中的一個小白點，這就是中國氣球「入侵」美國領空的第一張照

片。如果沒有更多資料的話，多克最多就是拍到了一個ＵＦＯ而已。不過，五角大樓官員卻在次

日「自曝」：北美防空司令部早在上月２８日，就已經掌握這隻氣球進入阿拉斯加的行蹤，並確

定它是一隻「中國間諜氣球」。



更為嚴重的是，這隻體積如３輛巴士的氣球，還公然穿越加拿大，飛過了蒙大拿的洲際核導

彈發射井……氣球驚魂瞬間「王炸」，各地攝影好手開始加入搜拍行列，全國性媒體大肆報道，

共和黨政客們亦加入追尋真相的大軍。



「為甚麼拜登政府沒有在氣球闖境之初就將之擊落？」「氣球在這幾天搜集了哪些美國情報

？」拜登解釋稱，沒有第一時間擊落氣球，是因為擔憂會波及地面的美國公眾安全。於是在接下

來的數天，這隻「流浪氣球」就在公眾、媒體、政客的仰望下，高高的懸掛在美國的領空。



＊Ｆ－２２參演地球反擊戰＊



就算是在美蘇核子對抗的年代，又何曾出現過這般大搖大擺的氣球？國內一片罵聲之下，國

務卿布林肯宣布取消訪華，結果中方卻回覆稱，「中美雙方都沒有宣布過甚麼訪問，美方發布有

關消息是美方的事情。」４日，氣球橫跨美國大陸，終於飄出了大西洋。拜登與國家安全顧問沙

利文和防長奧斯汀多番討論之後，認為保衛美國的時機已到。拜登豎起一隻姆指宣布：「我們將

會幹掉它！」



猶如在環球影城揭開《天煞－地球反擊戰》（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ Ｄａｙ）的真人

表演序幕，美國民航局當天下令，暫停氣球所在空域的所有民航客機升降以防遭受安全威脅；然

後在下午２時３９分，１架Ｆ－２２隱形戰機，在Ｆ－１５戰機掩護，和空中加油機支援下，爬

升至５﹒８萬尺高空。



此時，扮演「大反派」的氣球仍在距戰機２千尺以上的高空。在全美各地記者和攝影愛好者

的鏡頭追拍下，Ｆ－２２以大仰角發射ＡＩＭ－９Ｘ空空導彈。白色氣球中彈，在地面公眾的鼓

掌歡呼聲中應聲下墜。美國海軍的３艘艦隻隨即出動，蛙人乘坐橡皮艇展開海上搜索，第一時間

向公眾發放打撈氣球的照片。



＊拜登：「我令美國更強大！」＊



３天後，拜登向國會發表「國情咨文」，臨時加插的氣球威脅成為演講主線。拜登抬高聲線

，宣稱在其領導下，美國對中國，以及其他任何國家，都達到了數十年來未有之強大。聲量不僅

蓋過了近期傳媒對拜登私藏政府機密文件的窮追猛打，還蓋過了眾議院共和黨人當天對拜登家族

發起的商業活動調查。



同時，也蓋過了俄烏戰爭即將１周年之際，俄軍對巴赫穆特的進攻。就在氣球威脅籠罩美國

的這些天，烏克蘭總統澤連斯基被英國首相辛偉誠請到了唐寧街１０號密會。然後他到訪了法國

，與法、德兩國首腦共晉晚餐。此舉又激怒了意大利總理梅洛尼，擔憂三方是否背著其他歐盟成

員國進行檯下交易。



然後澤連斯基出席了歐盟峰會，指出烏克蘭正在保衛歐洲，要求各國支援、支援、再支援。

而白宮卻表現得出奇的低調，中國氣球的橫空闖境似乎為烏克蘭戰場也締造了一條分水嶺：美國

舉國上下現在終於認證了真正的敵人，戰機和導彈要留為攻打氣球，而對烏克蘭的支援，理應交

回給歐洲了。



＊北溪爆料瓦解歐美團結＊



如果有誰還存有異議的話，緊接著拜登發表「國情咨文」的次日，另一場扭轉民意的大爆料

又巧合的上演了：美國權威調查記者、普立茲獎得主赫什（Ｓｅｙｍｏｕｒ Ｈｅｒｓｈ ），

在個人網站爆白宮內幕，直指俄歐「北溪」天然氣管道是由拜登親自授權，白宮國家安全顧問沙

利文負責策劃，並由中情局長伯恩斯下令爆破。



雖然全球各地媒體坊間早就猜測北溪爆破事件是美國策劃，但由赫什執筆曝光卻非同尋常。

從傳媒人地位來說，赫什通曉華府人脈，曾因揭發「美萊村大屠殺」而促成了越戰的結束，並因

此獲得普利茲新聞獎；然後又在２００４年揭發阿布格萊布監獄虐囚醜聞，而促成了美國公眾對

伊拉克戰爭支持度的逆轉。



赫什擁有普立茲獎的光環，具有濃厚的反戰色彩。在涉及對外戰爭等重大問題上，他是最有

能力扭轉美國公眾民意的其中一位記者。赫什詳細描述了白宮策劃北溪管道爆破的過程，基於以

下數點，有關報道將嚴重瓦解歐美支援烏克蘭抗俄的內部團結：



一、沙利文早在２０２１年１２月，即普京出兵烏克蘭之前３個月，就開始擬定爆破計劃。

這側面說明了俄烏衝突是「一個巴掌拍不響」，美俄雙方各有籌謀，歐洲卻淪為棋子；二、此次

爆破是美軍蛙人假借北約演習為名義，暗中在管道放置炸彈，無異於令其他北約成員國在不知情

下，捲入了對俄羅斯的真實攻擊；三、挪威被指派出海軍飛機執行了遙控引爆，導致德國等其他

歐洲國家的天然氣供應遭到破壞，自亦引起盟國之間的猜忌和不滿。



＊普京如何理解爆料訊息？＊



赫什的爆料顯然旨在削弱美國民眾對烏克蘭戰場的支持，同時離間了美國和北約盟友的互信

。表面轟轟烈烈，但無論提供情報的人士是來自深層政府、共和黨人、甚至是民主黨內部，其實

都符合美國盡快從烏克蘭的泥沼中抽身，轉為全力對付中國氣球的大方向。



問題在於，一如赫什在報道中稱，中情局官員在參與策劃時曾提醒，行動必須秘密進行，因

為一旦追溯到美國，就會構成戰爭行為。如今北溪爆破內幕公諸天下，普京如何理解其中釋出的

訊息？並會做出何種反應？

《經濟通通訊社評論員 范強》

