《台股攻略－黃振宇》台積電遭減持，拖累電子股走弱

《台股攻略》台股今日（１５日）下挫，受巴菲特大幅減持台積電ＡＤＲ的利淡消息影響，

台積電拖累電子股同步走弱，加權指數最多跌超過２００點，航運及金融股走勢疲軟，指數最終

收１５４３３點，跌２２１點，成交金額為新台幣２２１７億元，三大法人合共淨賣出新台幣

１０７﹒６５億元。

股神巴菲特旗下投資公司巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）減持台積電

ＡＤＲ幅度達８６％至８２９萬股，台股電子權值股表現受壓，台積電收新台幣５２５元，跌

３﹒７％；聯發科收新台幣７１０元，跌３％；台達電跌０﹒３％，聯電跌１％，日月光投控無

起跌，鴻海則逆市升０﹒５％。電子面板股方面，群創因去年整體行業景氣下行，全年虧損新台

幣２７９﹒９億元，創近十年低位，不過集團預期今年產業庫存已達健康水平，本季大呎吋面板

價格有望回穩，其股價逆市抗跌，收新台幣１３﹒１元，升１﹒６％，成交量更高居個股之首；

同業的彩晶及友達分別升０﹒４％及０﹒６％。航運股方面，貨櫃三雄的萬海收新台幣７３﹒７

元，跌１﹒５％；長榮收新台幣１４６﹒５元，跌１﹒７％；陽明收新台幣６０元，跌１﹒２％

。散裝航運的中航、志信及慧洋－ＫＹ均跌１％，裕民升１％，中菲行升０﹒４％，四維航升

０﹒２％。航空雙雄的長榮航跌１﹒２％，華航跌０﹒３％。金融股普遍下挫，京城銀跌

２﹒２％，富邦金跌１％，中信金、國泰金、安泰銀、統一證、華南金、三商壽及上海商銀均跌

超過１％，僅中再保及聯邦銀分別升０﹒３％及０﹒６％。儲能概念股表現活躍，士電漲停，大

汽電升６﹒１％，安集、大亞、盛達、建祥國際、華城、樂事綠能及天宇均升超過３％。另外，

由於港澳自由行即將開放，觀光股獲資金追捧，寒舍、雄獅及新天地紛紛漲停，鳳凰及王品均升

超過６％，夏都、國賓、華園、雲品、晶華、好樂迪及六福均升０﹒３％至３﹒２％。

美國１月ＣＰＩ通脹數據按年增６﹒４％，連續第七個月放緩，但仍高於預期的６﹒２％，

而市場預計美聯儲局將維持加息，加上巴菲特減持台積電 ＡＤＲ消息，令電子股下挫，造成台

股走勢震盪。現階段投資宜選股不選市，可留意受惠放寬邊境措施及行業景氣回暖的觀光概念股

。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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