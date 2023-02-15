《窩輪豪情－梁業豪》該考慮改持指數熊證圖利嗎？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、能

源業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國聯通

（００７６２）、中國旺旺（００１５１）與青島啤酒（００１６８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選京東集團（０９６１８）、美團（０３６９０）與安踏體育（０２０２０）。

大家都知道，筆者於上周五（１０日）收市後開始超短線看好，故本周一（１３日）開市後

的圖利工具自然為指數牛證，而非指數熊證。也許大家會問：「升市中總會有回吐市況的出現，

我們到時應改為持有指數熊證圖利嗎？」請各位緊記，於升市中逆勢持有指數熊證圖利，只宜於

預期調整幅度夠大，調整時間夠長時，才考慮小注嘗試。於本周初出現的回吐市中，個人認為，

這兩個條件皆不存在。因此，我們的應市策略暫仍只為候低持有指數牛證圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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