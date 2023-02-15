《異動股》有線復牌開市大升４５％，獲行會批准終止收費電視牌照

《經濟通通訊社１５日專訊》有線寬頻（０１０９７）復牌開升４４﹒９％，為開市最大升

幅股份，報０﹒０７１元，該股成交約２５９４萬股，涉資１８４萬元。

昨日傳出有線將歸還收費電視牌照，午間收市前中途停牌。至昨日下午，有線正式公布，鑑

於香港媒體市場結構急速改變，環球付費內容提供者及收費電視經營者競爭日益激烈，公司之間

接全資附屬公司香港有線電視已向政府提交申請並於今天獲得批准終止本地收費電視節目服務牌

照，收費電視將於６月１日停播。



＊政府：有線電視交還牌照一事純屬商業決定＊



同時政府公布，行政長官會同行政會議批准於今年６月１日終止香港有線電視的本地收費電

視節目服務牌照。政府指，有線電視於去年９月３０日分別去信商經局局長及通訊局主席，提出

向行會申請終止其收費電視牌照。通訊局其後按既定程序檢視有線電視的申請，認為有線電視在

牌照下並沒有尚未履行的義務及責任，並知悉該公司已就終止牌照為訂戶制訂退出或轉用安排。

行會在考慮通訊局的意見後，同意有線電視交還牌照一事純屬商業決定，應由有線電視自行評估

其業務前景，政府不應施加不必要的離場限制，因此批准有關申請。

現時，恒生指數報２１１１６，升３點或升０﹒０１％，主板成交１５﹒８８億元。國企指

數報７１２２，升１２點或升０﹒１７％。恒生科技指數報４３４２，升１１點或升０﹒２７％

。

即月期指新報２１１３９，升４０點，高水２２點。即月國指期貨報７１２５，升１７點，

高水２點。即月科指期貨新報４３４５，升１８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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有線寬頻（０１０９７） ０﹒０７１元 升４４﹒９％

新世界（０００１７） ２２﹒３５０元 無升跌

電視廣播（００５１１） ３﹒８７０元 無升跌

電盈（００００８） ３﹒９００元 跌０﹒２６％

亞洲電視控股（００７０７） ０﹒０２９元 無升跌

香港科技探索（０１１３７） ５﹒３６０元 無升跌

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（ｈｃ）

