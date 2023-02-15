【跌市買Ｄ乜】５Ｇ上客量穩增派息穩定，電訊三寶買邊隻好？

《經濟通通訊社１５日專訊》大市繼續調整，今日終跌穿２１０００點收市。在跌市中，中

資電訊股防守性最佳，其中中電信（００７２８）更逆市升逾１％，中移動（００９４１）及中

聯通（００７６２）亦靠穩。雖然三大電訊商早前公布去年１２月營運數據，５Ｇ上客量都較前

一個月略為放緩，但仍有穩定增長，且行業受惠內地數字經濟發展，派息政策穩定，再加上三隻

股份早前均獲大行上調目標價，可謂避險佳選，不知哪一隻最值得吸納呢？



＊中移動去年１２月５Ｇ套餐客戶淨增１８６０萬，中電信淨增５０２萬＊



中移動去年１２月５Ｇ套餐客戶數約６﹒１４億戶，按月淨增１８６０﹒１萬戶，增速較

１１月的２３８８﹒３萬戶有所放緩；移動業務客戶總數約９﹒７５億戶，按月淨增３２﹒５萬

戶，２０２２全年累計淨增１８１１﹒４萬戶；有線寬帶業務客戶總數約２﹒７２億戶，按月淨

增２２２﹒５萬戶，２０２２全年累計淨增３２０６﹒２萬戶。至於中電信，１２月５Ｇ套餐用

戶數達２﹒６８億戶，當月淨增５０２萬戶，增速較１１月的６０２萬戶放慢；移動用戶數達

３﹒９１億戶，當月淨增１００萬戶；有線寬帶用戶數達１﹒８１億戶，當月淨增２７萬戶。



＊聯通去年１２月５Ｇ套餐用戶淨增３２７萬，料去年盈利增速創３年高＊



中聯通去年１２月５Ｇ套餐用戶淨增３２７﹒１萬戶，較１１月淨增４４５﹒１萬戶少，累

計約２﹒１３億戶；１２月移動和固網等「大聯接」用戶淨增約８０２萬戶，累計約８﹒６２億

戶。此外，聯通早前發公告指，經初步測算，去年盈利按年增速實現近３年新高。聯通２０２０

及２０２１年純利增長為１０﹒２６％及１５﹒０１％，意味聯通去年純利增逾１５％。

另聯通披露的春節期間通信大數據顯示，全國５Ｇ日均流量同比提升６０％左右。聯通指，

５Ｇ流量大幅增加，反映５Ｇ正加速融入百姓日常生活，成為拉動新型信息消費的重要方式之一

。此外，工信部早前發布數據顯示，今年春節假期７天，移動互聯網用戶接入流量達４４１﹒１

萬ＴＢ，與去年春節７天相比增長６﹒３％；５Ｇ移動互聯網用戶接入流量增勢突出，與去年春

節７天相比增長１０３％，在移動互聯網用戶接入流量中佔比超四成。



＊摩通料中電信明年有望成最大雲供應商，野村升評級及目標價＊



摩通早前發表報告指，三大中資電訊商依次喜好中電信、中移動，最後為聯通。在三大中資

電訊商中，中電信有最大雲業務敞口，至２０２４年有望進身中國最大雲供應商，且估值吸引，

僅相當於預測企業價值對ＥＢＩＴＤＡ少於２倍，股息率８％，在２０２２至２４年間每股分派

年均複合增長料達１８％。

瑞銀則指，雖然三大電訊股都未有披露企業業務的分部利潤，但中電信在該業務的利潤應高

於同業，主因其數據中心位置更集中於一線市場，利用率高於同業，加上其ＩａａＳ公用雲市場

佔有高於同行，在內地排名第三，僅次於阿里雲和華為，故視其為首選，估計其今年股息收益率

達８％，頗具吸引力。

另野村指，雖然去年受疫情、供應鏈中斷等多個不利因素打擊，但預料三大中資電訊商基本

面均有穩定增長，並受惠於核心業務均有穩定增長以及新興行業的強勁表現。預料行業在今年及

明年的服務業務收入按年升７﹒７％及７﹒２％，盈利增長分別按年升１０﹒２％及８﹒７％。

野村將中電信目標價由３﹒１元上調至４﹒１元，評級由「中性」升至「買入」；中移動目標價

由６１元上調至６５元，維持「買入」評級；聯通目標價由４元上調至５﹒６元，維持「中性」

評級。



＊高盛：聯通雲業務擴張及較高股息將成催化劑，目標升至６﹒７元＊



高盛就較看好聯通，表示隨著內地支持國企及政府機構實現數字化，電訊公司對ＩＴ解決方

案及雲需求應會保持強勁，而聯通的企業及雲業務將繼續成為今年主要增長動力，雲業務進一步

擴張，以及較高的股息將會是今年關鍵催化劑。估計聯通今年派息比率提升至５０％，高於

２０２１╱２２年的４６％╱４８％。而聯通工業網際網路板塊在２０２１及２０２２年上半年

分別為總收入貢獻了１７％及２１％，預料其貢獻於今年達２３％，２０２５年則為２８％。高

盛將聯通２０２２至２４年收入預測上調３％至５％，純利預測上調２％至１０％，目標價由

６﹒５元上調至６﹒７元，維持「買入」評級。

高盛又指，中移動繼續主導５Ｇ╱流動業務，而於雲業務上與中電信相比，亦正迎頭趕上。

中移動主要優勢是有強大的財務狀況及資源，可助其迅速擴大雲業務。集團雲業務收入於去年上

半年增長三位數，且由於國企及政府的強勁需求，預計雲端╱網際網路數據中心（ＩＤＣ）收入

在今年會保持強勁，將其目標價由５８﹒９元升至６４元，評級維持「中性」，並調升集團

２０２２至２４年收入預測５％至１５％，盈利預測亦上調３％至１２％。



＊熊麗萍：內地電訊業前景佳收息穩定，中電信回至３﹒８元可分注買＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，收息

股中會揀買中資電訊股，內銀股也派高息但受經濟及政策影響較大，而中石化（００３８６）及

中石油（００８５７）等息率比電訊股更高，但行業確定性較低，很受環球及內地經濟以及油價

影響。中移動及中電信不止息高，且派息政策穩定，中移動會將派息比率逐步提升至７０％，中

電信亦會提升至６０％，而其投資高峰期已過，現時受惠內地數字經濟發展，且５Ｇ吸客佔比一

直增加，整個行業值博率都較高，收息亦較穩定。三股之中，會首選中電信，現價息率仍有８厘

，股價回落至３﹒８元已有不錯支持，可分注買入。

中電信今日升１﹒５６％收報３﹒９元，中移動跌０﹒３５％報５６﹒６元，中聯通跌

０﹒１７％收報５﹒７９元，三隻股份本年至今分別累升約２７％、９﹒４％及１９﹒９％。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

