【企業盈警】開源控股：料去年虧損收窄至不少於約４０００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》開源控股（０１２１５）發盈警，預期於截至２０２２年１２

月３１日止年度，錄得虧損不少於約４０００萬元，２０２１年度虧損約１﹒６４億元。虧損減

少乃主要由於本年度收益增加至１﹒５４億元，導致集團毛損減少；於聯營公司之投資已悉數計

提減值撥備，故本年度並無就於聯營公司之投資計提減值撥備；本年度並無應佔聯營公司虧損等

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