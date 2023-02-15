【企業盈警】開源控股：料去年虧損收窄至不少於約４０００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》開源控股（０１２１５）發盈警，預期於截至２０２２年１２
月３１日止年度，錄得虧損不少於約４０００萬元，２０２１年度虧損約１﹒６４億元。虧損減
少乃主要由於本年度收益增加至１﹒５４億元，導致集團毛損減少；於聯營公司之投資已悉數計
提減值撥備，故本年度並無就於聯營公司之投資計提減值撥備；本年度並無應佔聯營公司虧損等
。（ｈｐ）
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