【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒１２億元，買盈富沽騰訊

《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指高開３點，報２１１１６點。最高升３點報

２１１１７點，最低跌３８６點報２０７２６點。恒指收報２０８１２點，跌３０１點或

１﹒４３％。

北水全日淨流入５９﹒１２億元，上日淨流出３７﹒６７億元。北水淨買入最多的個股依次

是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多

的依次是騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１１２３﹒１３億元增加１５％。其中港股通成交３５４﹒４億元，佔總成交

３１﹒６％。

盈富基金跌１﹒４１％報２０﹒９４元，北水淨買入３２億元；恒生中國企業跌１﹒２８％

報７０﹒８４元，北水淨買入２０﹒１億元；美團跌１﹒２２％報１４５﹒９元，北水淨買入

２﹒２億元。

騰訊控股跌０﹒４２％報３７７元，北水淨賣出４﹒８億元；工商銀行跌１﹒２４％報

３﹒９８元，北水淨賣出２﹒８億元；藥明生物跌２﹒５％報６０﹒４５元，北水淨賣出１﹒４

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） ３２﹒０２

恒生中國企業 （０２８２８） ２０﹒１１

美團 （０３６９０） ２﹒２４

騰盛博藥 （０２１３７） １﹒２０

商湯 （０００２０） ０﹒８８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） －４﹒８１

工商銀行 （０１３９８） －２﹒８４

藥明生物 （０２２６９） －１﹒４４

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒３３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

