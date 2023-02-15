《美元走勢－羅明立》美ＣＰＩ高於預期，市場料聯儲最少加息兩次

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３３﹒３８ １３３﹒４４ １３２﹒５５

歐元╱美元 １﹒０７１３ １﹒０７４４ １﹒０７００

英鎊╱美元 １﹒２０８６ １﹒２１８２ １﹒２０７６

美元╱瑞郎 ０﹒９２３５ ０﹒９２４８ ０﹒９２１３

美元╱港元 ７﹒８４８２ ７﹒８４８７ ７﹒８４２８

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《美元走勢》美國１月ＣＰＩ及核心ＣＰＩ按年升６﹒４％及５﹒６％，都高於市場預期；

里士滿聯儲主席巴爾金認為通脹回落速度較預期慢，達拉斯聯儲主席洛根則表示局方需要繼續加

息，令通脹回落的情況令人信服。市場預計聯儲局至少要再加息兩次，令政策利率達至５％－

５﹒２５％的區間。美匯指數先跌後反彈，回到１０３﹒５０水平。

英國今日（１５日）公布最新的消費物價指數顯示通脹正在回落，ＣＰＩ按年增長由

１０﹒５％放慢至１０﹒１％，核心指數則放慢至５﹒８％，都低過預期。雖然仍然處於雙位數

，但回落情況令央行未來加息有較多的調整空間，以支撐經濟。英鎊在數據公布後跌至

１﹒２０８０附近，短期將繼續反覆偏軟。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７３０ １﹒０６５０ １﹒０７８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２１２０ １﹒２０００ １﹒２１７０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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