  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/02/2023 11:50

【預算前瞻】澳洲會計師公會倡派雙重電子消費券，提高煙草稅

　　《經濟通通訊社１５日專訊》澳洲會計師公會發布對２０２３－２４年度預算案的建議，監
於２０２２－２３財年預計財政赤字高達１２６０億元，而財政儲備預計為８２００億元，公會
認為香港需要採取大膽行動吸引人才、改善環境和促進經濟發展。
　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，隨著跨境出行恢復和防疫措施放
寬，今年香港經濟有望會出現反彈，不過，經濟復蘇步伐仍受制於市場波動、不確定性以及通脹
壓力等，希望政府能帶領香港重返世界舞台，兼顧改善公共財政狀況。
　
＊建議提高煙草稅，對不可回收塑料製品徵稅＊
　
　　澳洲會計師公會建議提高煙草稅，以降低吸煙率並減輕公共醫療系統的負擔。若煙草稅增加
１００％，將為２０２３－２４財年增加約８０億元的額外收入。此外，政府應考慮對不可回收
的塑料製品實施徵稅，旨在減少塑料消耗和產生的廢棄物。
　
＊倡派雙重電子消費券，為年輕人提供首付援助方案＊
　
　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴表示，雖然本港目前有必要逐步從之前
的擴張性財政政策收緊，不過若政府認為有利經濟復甦，可考慮向香港居民推出因勢調整的電子
消費券計劃，並重點支持低收入人士。公會建議派發「雙重電子消費券」，所有合資格的香港居
民獲派金額為２０００元，而弱勢社群可額外獲派６０００元（即合共８０００元）。
　　陳銘嚴指出，過去兩年，政府的措施幫助許多中小型企業渡過難關，但當前不確定性仍然存
在，期望政府能將中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」和「預先批核還息不還本」計
劃的申請期限延長一年。
　　陳銘嚴提及，就緩解人手短缺的問題，政府可以研究為有意在本港置業自住的年輕一代，提
供首付方面的援助方案，又指鑑於中小型企業在吸引和留住人才方面尤其艱難，政府可以考慮為
聘用６０歲及以上僱員的公司提供額外稅務扣減，吸引該經驗豐富的人才群體重返職場。
　
＊建議薪俸稅寬減上限維持為１萬元＊
　
　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會副主席陳潔如表示，建議薪俸稅寬減上限維持為　
１００００元。個人、子女和已婚人士免稅額亦應加碼。政府還應考慮在之後的財政年度，薪俸
稅免稅額增幅應至少與通貨膨脹保持一致。
　　陳潔如表示，為應對高齡化浪潮並減輕公共醫療系統的負擔，建議提高強積金計劃和自願醫
保計劃自願性供款的稅收減免上限，分別增至１０萬元和１﹒２萬元。對於並未參與自願醫保計
劃的納稅人，建議引入稅務扣減，在私營醫療機構產生未賠付的醫療費用和健康檢查費用，最高
可減扣１﹒２萬元，又建議優化「高端人才通行證計劃」，該計劃的成功申請者在首兩個納稅年
度的薪俸稅稅率降低５０％，收入上限為１２０萬元。（ｂｎ）
　

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話15/02/2023
業績勝預期大行齊唱好　華虹曾逆市升半成比中芯更值博？
人氣文章香港要聞15/02/2023
【預算前瞻】澳洲會計師公會倡派雙重電子消費券　提高煙草稅
人氣文章財經熱話15/02/2023
《午市前瞻》專家指恒指19600為防守關鍵 安踏待103吸納
人氣文章財經熱話15/02/2023
【部署策略】中電信現處整固期　吼實此水平為首級買入價！
人氣文章大行報告15/02/2023
【大行炒D乜】華虹績後大行點睇？一click就知道
人氣文章開市Good Morning15/02/2023
熊麗萍：半導體股值博率不高　華虹不受中美關係影響為行業首選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金