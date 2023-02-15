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15/02/2023 13:35

【預算前瞻】澳洲會計師公會料明年度錄盈餘，冀消費券帶動消費

　　《經濟通通訊社１５日專訊》澳洲會計師公會建議派發「雙重電子消費券」，所有合資格的
香港居民獲派金額為２０００元，而弱勢社群可額外獲派６０００元。澳洲會計師公會大中華區
稅務委員會聯席主席陳銘嚴表示，儘管現時本港通關復常，亦向各地旅客派發免費機票吸引他們
來港，但政府預期本年度財赤逾１０００億元，在考慮平衡各因素後，認為派發２０００元電子
消費券「唔多唔少」，可帶動市民消費，幫助本港ＧＤＰ增長，亦不會對政府造成太多負擔。
　　被問及２０００元對提振本港經濟的效用，他強調，不希望對政府財政造成沉重負擔，認為
在海內外通關的情況下，上述金額有助帶動市民消費，亦能刺激經濟，並希望上述消費券能在今
年上半年完成派發，以加快經濟復甦步伐。對於弱勢社群可額外獲派６０００元，他指出，預期
現時本港弱勢社群群組人口約２００萬人，希望相關措施能幫助基層市民，該會建議的消費券計
劃涉資約２５０億元。
　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，現時政府借貸不高，而本港通關
後，相信零售、餐飲及運輸等行業將能受惠，料港府２０２３－２４年財政年度或錄盈餘。
（ｂｎ）
　
　
　

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