【ＡＩ熱潮】汽車之家接入百度文心一言，打造買車等解決方案

《經濟通通訊社１５日專訊》汽車之家（０２５１８）宣布，成為百度文心一言

（ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ）首批生態合作伙伴。汽車之家方面表示，之後將與百度在產品研發、標

準制定等多個領域展開深化合作，打造看車、買車、用車、換車等多場景的聯合解決方案。

（ｂｉ）

