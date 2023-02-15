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15/02/2023 09:21

【內房困局】傳旭輝控股最快本月公布債務重組方案

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《澎湃新聞》引述消息指，旭輝控股（００８８４）計劃最
快本月底推出離岸債務初步重組方案，預計３月開始與債權人談判。雖然公司上月曾籌備發行中
期票據，集資最多１５億元人民幣，但因有銀行貸款逾期未償還，影響中央徵信系統的評級，所
以需要推遲，公司已償還該筆貸款。
　　另一間內房龍光集團（０３３８０），據報已陸續有債權人收到十萬元人民幣以下小額償還
貸款本金和利息。（ｃｌ）

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