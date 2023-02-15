【夜期時段】即月期指最新報２０８４６點，升２５點，高水３４點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８３３點，升１２點，高水

２１點，最新報２０８４６點，升２５點，高水３４點，合約成交６４４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０２７點，升８點，高水９點，最新報７０３１點，升

１２點，高水１３點，合約成交４７２張。

