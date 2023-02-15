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15/02/2023 19:17

《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，渣打公布業績

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國公布ＰＰＩ，及渣打公布業績，料為周四（１６日）市場
焦點。
　　各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開支付系統委員會會議。周四本港時間５：１５ｐｍ，
歐洲央行執委帕內塔參加一場名為「能源震撼後的貨幣政策」討論會。晚上９：００ｐｍ，德國
央行總裁納格爾發表演講。９：４５ｐｍ，克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特就烏俄開戰一年後對貨
幣政策和市場的影響發表演講。
　
＊日本公布進出口數據，本港公布失業率＊
　
　　數據方面，周四本港時間５：００ａｍ，美國公布１２月長期資本流動。本港時間
７：５０ａｍ，日本公布１月出口，年率料由１１﹒５％逆轉至下滑１﹒７％；１月進口，年率
升幅料由２０﹒７％收窄至２０﹒６％；１月貿易收支料由負１４５１８億日圓惡化至負
３９７６７億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１月失業率，料維持於３﹒５％。本港時
間９：３０ａｍ，中國公布１月新屋價格。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布１月失業率，經季
節調整料由３﹒５％降至３﹒４％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月建築許可，月率料由
下滑１％改善至升１％；１月新屋動工，料由１３８﹒２萬降至１３５﹒５萬，月率跌幅料由
１﹒４％擴大至２％；１月生產者物價指數月率料由下滑０﹒４％改善至升０﹒４％，年率升幅
料由６﹒２％收窄至５﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１６８﹒８萬升至１６８﹒９萬；
首次申請失業救濟金人數料由１９﹒６萬升至２０萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：東亞（０００２３）、汽車之家－Ｓ（０２５１８）、渣
打（０２８８８）、宏利（００９４５）等。（ｗａ）

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