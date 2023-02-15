【企業盈喜】森松（２１５５）料去年綜合淨利潤增長不低於７０％

《經濟通通訊社１５日專訊》森松國際（０２１５５）公布，預計截至２０２２年１２月

３１日止年度，綜合淨利潤增長不低於７０％。有關預期增長主要歸因於集團業務規模擴大、產

能提升，導致收益大幅增長。

集團預計，去年綜合收益按年增長不低於５０％，主要歸因於製藥、動力電池原材料（含礦

業冶金）和電子化學品行業╱領域訂單的顯著增加。（ｂｎ）

