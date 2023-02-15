國泰：１月載客人數為疫情以來首次破百萬，貨運量按年增２８％

《經濟通通訊社１５日專訊》國泰航空（００２９３）公布，１月份載客約１０３﹒１９萬
人次，較２０２２年同月增加４０﹒７８倍。收入乘客千米數按年上升３８﹒０７倍。乘客運載
率增加４６﹒４個百分點至８６﹒８％，以可用座位千米數計算的運力按年增加１７﹒１７倍。
國泰１月份運載９﹒５１萬公噸貨物，較去年同月增加２８﹒１％。月內的貨物收入噸千米
數按年增加１４０﹒９％。運載率下跌１４﹒４百分點至６２﹒２％。以可用貨物噸千米數計算
的運力則按年增加１９６﹒８％。
顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰１月份載客人數突破１００萬人次，是自疫情爆發以來的
首次。平均每日接載逾３﹒３萬人次，較１２月的２﹒６萬人次有所增加，而客運運力則較上月
增加了１８％。公司在１月份繼續增加航點，包括泰國布吉和西安。
＊１月貨運量按月減少１１％＊
劉凱詩指，隨著內地新冠疫情緩和，跨境貨車服務轉趨正常，農曆新年假期前的貨運需求因
而有輕微增長，令１月份上半月的貨運業務表現理想。然而，因工廠於新春期間停產，接近農曆
新年的整體貨運需求一如預料轉弱，公司亦早已調整貨運運力以配合預期下降的需求。因此，１
月份的貨運量按月減少１１％，而貨運航班運力則下降４％。運載率為６２％。
＊本月底往返內地１４個城市的航班將增至每周逾百對＊
劉凱詩稱，公司正努力盡可能增加未來數月的客運航班運力，為復活節假期旺季作出預備。
此外，預期往返內地，包括點對點直航及經香港轉機的接駁航班需求會繼續增長。公司會盡快為
顧客提供更多航班選擇，在本月底往返內地１４個城市的航班將增加至每周超過１００對。
（ａｃ）
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