【企業盈喜】固生堂（２２７３）料去年虧轉盈賺１﹒８億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》固生堂（０２２７３）發盈喜，預期集團將於２０２２年財政

年度錄得純利約１﹒８億元人民幣，而２０２１年財政年度錄得虧損淨額約５﹒０７億元人民幣

；及於２０２２年財政年度料錄得經調整溢利淨額相比２０２１年財政年度增加約２５％至

３０％。（ａｃ）

