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15/02/2023 15:54

《小傳日記》有線ｃｕｔ線唔做收費電視，轉攻免費電視容唔容易？

　　《小傳日記》長達近３０年嘅有線（０１０９７）收費頻道，會喺今年６月１日開始正式「
ｃｕｔ線」。本來公司收費電視牌照嘅有效期去到２０２９年５月３１日，但舊年９月３０日已
經去信商經局同通訊局長提出停播申請。終於，行政長官會同行會批准終止相關服務牌照。
　　想當年有線電視收費頻道大行其道，尤其係體育方面，足球、排球、羽毛球等賽事包羅萬有
，娛樂台嘅節目製作亦非常出色。不過，集團自２００８年開始蝕錢，２０１５年中期虧損擴大
到１﹒２１億銀，股權易手後情況無改善，加上「現代台」喺收費電視業務急起直追，對有線電
視造成非常大嘅衝擊。有線ＣＥＯ黃思遠話，公司收費電視客戶由１００萬人跌到依家嘅６８萬
人，觀眾更依賴網絡內容，全球收費電視服務經營好困難，交還牌照純粹是商業決定。
　　無咗收費頻道嘅有線，未來會轉攻免費電視，仲打算開拍電視劇。但係，無線
（００５１１）喺免費電視市場雄霸咗幾十年，加埋ＶｉｕＴＶ嘅強烈競爭，再睇番有線部分開
拍咗嘅節目收視麻麻，例如選秀節目《就是青春》試過只有０﹒１點收視，轉換番得６５００位
觀眾收睇，能唔能夠喺收費電視創出另一個天地，確實有疑問。
　　今日有線股價高開四成五，但之後升幅大幅收窄，日線圖睇見到一支超大嘅陰燭。到底有線
未來嘅免費電視業務可以大展鴻圖，定係好似今日股價走勢咁一閃即逝呢？請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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