《小傳日記》有線ｃｕｔ線唔做收費電視，轉攻免費電視容唔容易？

《小傳日記》長達近３０年嘅有線（０１０９７）收費頻道，會喺今年６月１日開始正式「

ｃｕｔ線」。本來公司收費電視牌照嘅有效期去到２０２９年５月３１日，但舊年９月３０日已

經去信商經局同通訊局長提出停播申請。終於，行政長官會同行會批准終止相關服務牌照。

想當年有線電視收費頻道大行其道，尤其係體育方面，足球、排球、羽毛球等賽事包羅萬有

，娛樂台嘅節目製作亦非常出色。不過，集團自２００８年開始蝕錢，２０１５年中期虧損擴大

到１﹒２１億銀，股權易手後情況無改善，加上「現代台」喺收費電視業務急起直追，對有線電

視造成非常大嘅衝擊。有線ＣＥＯ黃思遠話，公司收費電視客戶由１００萬人跌到依家嘅６８萬

人，觀眾更依賴網絡內容，全球收費電視服務經營好困難，交還牌照純粹是商業決定。

無咗收費頻道嘅有線，未來會轉攻免費電視，仲打算開拍電視劇。但係，無線

（００５１１）喺免費電視市場雄霸咗幾十年，加埋ＶｉｕＴＶ嘅強烈競爭，再睇番有線部分開

拍咗嘅節目收視麻麻，例如選秀節目《就是青春》試過只有０﹒１點收視，轉換番得６５００位

觀眾收睇，能唔能夠喺收費電視創出另一個天地，確實有疑問。

今日有線股價高開四成五，但之後升幅大幅收窄，日線圖睇見到一支超大嘅陰燭。到底有線

未來嘅免費電視業務可以大展鴻圖，定係好似今日股價走勢咁一閃即逝呢？請請！



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