《股語有云－古添力》長城汽車純利增長理想，中線目標２７銀

《股語有云》長城汽車（０２３３３）總部設於中國河北省保定市，作為綜合汽車製造商，

除以長城品牌名稱銷售皮卡車及運動型多功能汽車（ＳＵＶ）外，集團亦從事銷售供生產皮卡車

、ＳＵＶ及轎車所用的主要汽車零部件業務。該等零部件包括自行製造的發動機、前後橋、空調

設備、轉向球銷和拉桿總成及供生產整車的其他零部件。

２月初，長城汽車公布截至去年１２月３１日止年度業績快報，純利按年增逾２３％至

８２﹒７９億人仔，每股基本收益９１分，營業總收入按年增不足１％至１３７３﹒５１億人仔

。

按內地會計準則，截至２０２２年６月底止半年度業績，長城汽車多賺５８﹒７％至逾５６

億人仔，營業額微升０﹒３％至逾６２１億人仔，期內整體毛利上升１３﹒５％至１１４﹒２億

人仔，毛利率上升２﹒１３個百分點至１８﹒３８％。



＊過去三個月資金淨流入逾１４億＊



期內，佔總營業額８９﹒４％的汽車銷售收入微增０﹒６％至５５５﹒６８億人仔；集團共

售出汽車５１﹒３萬輛，減少１６﹒６％。其中，皮卡之銷量下跌１３％至約９﹒９５萬輛，

ＳＵＶ銷量下跌逾２０％至３５﹒７萬輛，新能源轎車增６﹒６％至５﹒６３萬輛。

於２０２２年６月３０日，集團持有貨幣總值４３０﹒５５億人仔，而短期及長期借款分別

為４４﹒８１億及１７１﹒１３億人仔，負債比率１６８﹒５１％。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾２﹒１億元淨流入長城汽車，過去

一個月有逾５﹒５億元淨流入，過去三個月更有逾１４億元淨流入。

技術走勢方面，日線圖顯示，該股今日走勢現十字星，１０天線、２０天線、５０天線及

１００天線整齊向上排列，９ＲＳＩ升至５８水平，添力建議，現水平約１１﹒３２銀不妨買入

，首站為２５０天線所在，約１１﹒８６銀，中線上望去年６月高位約１８銀，再上則以

２０２１年１２月橫行區阻力２７銀為目標，跌穿１００天線（現約９﹒８元）止蝕。 《古添

力》（本欄逢周一、三刊出）



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