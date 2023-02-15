《鍾之日記》文心一言成新寵，百度盟友齊齊升

《鍾之日記》２月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國上月ＣＰＩ高過預期，通脹降溫幅度遜預期，市場揣測聯儲局將維持加息步伐不變，甚

至可能加息至較預期更高的水平，美股反覆。港匯弱勢，金管局事隔三個多月以來再度頻入市，

捍衛港元匯價。港匯跌至７﹒８５弱方兌換水平，金管局在周一及周二紐約時段，合計「接錢」

１９０億元。銀行體系結餘在周四會將降至７７０億元左右，創近３年低位。港股今日受壓，再

挫三百點。

恒指高開３點報２１１１６，見２１１１７點半日高後即轉跌，１０時半左右沽壓進一步增

加，最多跌３８６點，低見２０７２６，創１月４日以來低位。其後Ａ股跌幅收窄帶動下，港股

跌勢亦稍收歛。不過午後重拾弱勢，最終收報２０８１２，跌３０１點或跌１﹒４３％，主板成

交１１２３﹒１３億元。國企指數報７０１８，跌９２點或跌１﹒３０％。恒生科技指數報

４２８８，跌４１點或跌０﹒９７％。



＊ＭＬＦ超量平價續作，滬指止兩連升＊



人民銀行連績三個月超量平價續作中期借貸便利（ＭＬＦ），「澆滅」市場的降準預期，同

時本月ＬＰＲ繼續不改變的概率加大，滬深股市今早窄幅高開，地產、保險板塊跌幅居前，除

ＣｈａｔＧＰＴ概念一枝獨秀之外其他板塊表現平平，滬綜指全日跌０﹒３９％，報

３２８０﹒４９點，三千三前掉頭向下，深成指則跌０﹒２５％，創業板指跌０﹒７％。

人行今日開展４９９０億元人民幣ＭＬＦ，利率連續第６個月保持不變，為２﹒７５％。儘

管人行今日ＭＦＬ續作增量了１９９０億元人民幣，同時還開展２０３０億元人民幣７天期逆回

購，但今日有６４１０億元人民幣逆回購及３０００億ＭＬＦ到期，以全口徑計當日仍淨回籠

２３９０億元人民幣。兩市全日成交９３７３億元人民幣，按日增加２﹒５％，陸股通淨流出超

過１８億元人民幣。



＊文心一言熱炒，超媒體飈升近２倍＊



百度（０９８８８）ＡＩ生態圈不斷擴大，愛奇藝宣布將全面接入百度「文心一言」，雙方

共同探索將ＡＩＧＣ技術應用於愛奇藝內容搜索、內容宣發、內容創作工具、小說創作等業務。

愛奇藝成為全球首個接入生成式對話產品的長視頻平台。百度股價今日逆市造好，曾升逾７％，

高見１５４﹒６元，收市仍升３﹒８％，報１４９﹒１元。

至於另一炒作「文心一言」概念的超媒體（０００７２）升幅更勁，股價破頂高見１﹒２元

，收市飆１﹒７倍，報１元。

超媒體旗下商業周刊事業群宣布，成為百度「文心一言」首批生態合作夥伴。後續，事業群

將全面體驗並接入文心一言的智能對話技術能力。

另外，汽車之家（０２５１８）宣布，成為百度文心一言首批生態合作夥伴。汽車之家方面

表示，將與百度在產品研發、標準制定等多個領域展開深化合作，打造看車、買車、用車、換車

等多場景的聯合解決方案。不過汽車之家今日接近收市才宣布合作消息，今日仍跌２﹒７％。

截至目前，已有華爾街見聞及旗下科技新媒體全天候科技、澎湃新聞、愛奇藝、集度汽車、

小度、宇信科技（深：３００６７４）、漢得信息（深：３００１７０）、金蝶軟件

（００２６８）、寶寶巴士、智聯招聘、汽車之家、超媒體旗下商業周刊事業群、太平洋汽車網

等知名企業加入百度文心一言生態圈，獲得該領先ＡＩ技術的加持。Ａ場的宇信科技今日亦升

５﹒９％，漢得信息升７﹒７％，至於金蝶國際升１﹒２％。



＊強力挽救難軟著陸，內房股遇震盪＊



內房企業旭輝控股（００８８４）連續兩日境內債價格暴跌，因公司發行中期票據遇見阻滯

。據內媒引述消息指，雖然公司上月曾籌備發行中期票據，集資最多１５億元人民幣，但因有銀

行貸款逾期未償還，影響中央徵信系統的評級，所以需要推遲，公司已償還該筆貸款。另外報道

又指，旭輝控股計劃最快本月底推出離岸債務初步重組方案，預計３月開始與債權人談判。

旭輝控股全日股價跌５﹒５６％，報１﹒０２元。

值得留意的是，內地金融部門此前為救房企發出「三支箭」，旭輝亦是受益者，其準備發行

的中期票據獲得中債信用增進擔保，但仍未能成功發債，反映外界對中國能否成功處理房企債務

危機的擔憂。

穆迪發表報告指，房地產市場的疲軟將在２０２３年持續下去，該行業對經濟的貢獻在未來

幾年將大大低於過去十年，也不可能恢復到調整前的規模。穆迪警告，中國面對的過渡期非常複

雜，而且有很大的政策失誤空間，其代價可能會在主權資產負債表上體現出來。

另外內房龍頭碧桂園（０２００７）流動性狀況亦見瑕疵，儘管公司近月以來不斷積極融資

，但公司早在去年１０月已與合作公司發生合同糾紛，集團及子公司遭法院凍結共７２００萬元

人民幣的資產。碧桂園今日價跌５﹒６％，報２﹒５３元。

其他內房股亦急跌，融信中國（０３３０１）瀉９﹒８％，中海外（００６８８）跌

４﹒６％，富力地產（０２７７７）跌４﹒３％，萬科企業（０２２０２）跌３﹒９％，雅居樂

（０３３８３）跌３﹒４％。



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