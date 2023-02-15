【ＡＩ熱潮】華爾街見聞宣布接入文心一言，打造金融資訊ＡＩ產品

《經濟通通訊社１５日專訊》華爾街見聞及旗下科技新媒體全天候科技宣布成為百度

（０９８８８）文心一言（英文名：ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ）首批生態合作夥伴，打造金融和商業

資訊領域人工智能全系產品。此舉標誌華爾街見聞及全天候科技優先獲得領先ＡＩ技術的加持，

也標誌著對話式語言模型技術在國內金融和商業信息場景的首次著陸。

華爾街見聞及全天候科技將可優先內測試用文心一言，集成文心一言的技術能力，與百度在

產品研發、標準制定等多個領域展開深化合作，在百度技術團隊協助下，打造聯合解決方案，通

過技術共享、培訓賦能、聯合營銷等方式，強化競爭力，為用戶打造全場景財經資訊人工智能解

決方案及服務，同時依托智慧互聯、創新互聯，引領金融和商業信息產業變革與升級。

截至目前，已有澎湃新聞、愛奇藝、集度汽車、小度、宇信科技（深：３００６７４）、漢

得信息（深：３００１７０）、金蝶軟件（００２６８）、寶寶巴士、智聯招聘、汽車之家

（０２５１８）、超媒體（０００７２）旗下商業周刊事業群、太平洋汽車網等知名企業加入百

度文心一言生態圈，獲得該領先ＡＩ技術的加持。（ｃｔ）

