【大國博弈】中國公布對美加徵關稅商品第十次排除延期清單

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院關稅稅則委員會公布對美加徵關稅商品第十次排除延期

清單，此次清單是對早前《第八次排除延期清單》中的相關商品，延長排除期限，自２０２３年

２月１６日至２０２３年９月１５日，繼續不加徵我為反制美３０１措施所加徵的關稅。

清單涉及１２４個關稅序號，包括部分礦物、化學、金屬、電子、電氣等產品。（ｃｔ）

