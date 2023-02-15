【恒大困局】恒大地產被執行標的再增１９﹒６億，累計２４６億元

《經濟通通訊社１５日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，２月１２日至２月１４日，恒大地產集團

再新增多條被執行人信息，執行標的合計約１９﹒６億元人民幣，被執行人還包括恒大地產集團

旗下公司恒大地產集團南京置業有限公司、恒大地產集團濟南置業有限公司、恒大地產集團武漢

有限公司等。目前，恒大地產集團有限公司被執行總金額已超２４６億元人民幣。（ｃｔ）

