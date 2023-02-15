【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌２８６點子，報６﹒８４５１

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８４５１，

較上個交易日４時３０分收盤價大跌２８６點子，再刷新１月６日以來新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１７３點子，報６﹒８５４２。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１８３，逾１個月低，較上個交易日跌

４７點子，上個交易日報６﹒８１３６。（ｃａ）

