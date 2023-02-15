《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８４５１，
較上個交易日４時３０分收盤價大跌２８６點子，再刷新１月６日以來新低。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１７３點子，報６﹒８５４２。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１８３，逾１個月低，較上個交易日跌
４７點子，上個交易日報６﹒８１３６。（ｃａ）
15/02/2023 16:34
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌２８６點子，報６﹒８４５１
《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８４５１，
較上個交易日４時３０分收盤價大跌２８６點子，再刷新１月６日以來新低。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１７３點子，報６﹒８５４２。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１８３，逾１個月低，較上個交易日跌
４７點子，上個交易日報６﹒８１３６。（ｃａ）
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