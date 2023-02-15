【人行操作】４９９０億ＭＬＦ超額續作利率穩，逆回購２０３０億

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日增量續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）

４９９０億元（人民幣．下同），對沖今日到期的３０００億元ＭＬＦ，利率持穩於２﹒７５％

，政策利率沒有調整。

此外，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行今日開展２０３０億元７天期逆回購，中

標利率持平２％，今日有６４１０億元７天期逆回購到期，則回籠４３８０億元。

全口徑計，計入１９９０億元的ＭＬＦ增量，單日實現收水２３９０億元。（ｃａ）

