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15/02/2023 10:36

【大國博弈】英國政界強烈反對後，據報新疆主席取消訪英行程

　　《經濟通通訊社１５日專訊》英國外交部上周表示，今年初新上任的新疆維吾爾自治區政府
主席吐尼亞孜下周將訪問英國，遭英國政界強烈反對，盡管英國首相發言人此前還稱吐尼亞孜預
計將本周訪問英國，但據英媒《天空新聞》報道指，吐尼亞孜已經取消了訪英安排，中國駐倫敦
大使館暫未就事件作出回應。
　　吐尼亞孜被指是中共政府新疆政策的捍衛者，２０２１年遭美國財政部制裁，英國前保守黨
黨魁施志安曾直指，吐尼亞孜訪英是中國政府策劃的宣傳戰，批評英國外交部對事件反應軟弱。
（ｅｙ）（ｚｚ）

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