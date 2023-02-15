【ＦＯＣＵＳ】利率峰值再轉升，增聯儲犯錯成本

【ＦＯＣＵＳ】先聽好消息，還是壞消息？好消息是，美國１月ＣＰＩ連續七個月放緩；壞

消息是，市場對聯儲終端利率峰值押注由不到一個月前的４﹒９％樓下，急升至逼近５﹒３％。

美息「Ｈｉｇｈｅｒ ｆｏｒ Ｌｏｎｇｅｒ」預期捲土重來，意味更高資金成本及聯儲一旦犯

錯的更大殺傷力。



＊通脹降溫似呈「降不動」＊



當通脹（ＣＰＩ）、核心通脹（Ｃｏｒｅ ＣＰＩ）、超級核心通脹（Ｓｕｐｅｒｃｏｒｅ

ＣＰＩ），齊齊呈現欲跌還升，債市交易員對２０２３年減息的願望清單一筆勾銷－－不單５

月、６月繼續加息的概率分別升至７４％、逾半，年底利率企５％以上，摩通首席財務官預期，

利率峰值料達５﹒５％，ＩＭＦ前首席經濟學家Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｒｏｇｏｆｆ更不排除高見

６％。

何解「ＦＥＤ Ｐｉｖｏｔ」第Ｎ＋１次被打臉？看看美國勞工部周二（１４日）晚公布，

１月ＣＰＩ按年升６﹒４％，但相比去年９月８﹒２％、１０月７﹒７％、１１月７﹒１％、

１２月６﹒５％的大步拾級而下，大有「降溫降不動」之態，警號之一即是汽油價格按月止跌轉

升。此外，按年分別飆升７０％、１４％的的雞蛋、飲料，分別錄半世紀、４２年最大漲幅，同

令「商品通縮論」搖搖欲墜。



＊超級核心通脹未見說服力＊



至於最棘手的服務業通脹，兩大罪魁禍首「房價」及「業主等值租金」，雙雙按月再升

０﹒７％，前者按年升７﹒９％為逾４０年最大漲幅。不過，若按地產經紀平台Ｒｅｄｆｉｎ的

數據，全美房價（截至１２月）按年漲幅實際僅１﹒３％，似印證聯儲口中的滯後效應。

那麼，再看看主席鮑威爾最新仰賴的通脹溫度計－－超級核心通脹，即是繼核心通脹剔除食

品、能源後，再剔除住房後的服務價格。此新寵能否提供通脹正在降溫的論據？答案恐怕令人失

望。以三個月年化水平計，市場推算１月仍高達３﹒７％至５﹒２％，大幅高於聯儲２％的政策

目標。



＊「不著陸」意味高息持續＊



鑒於此，市場的關注焦點再次轉向利率峰值，反映核心通脹未能如期下行的時間愈長，聯儲

被逼繼續加息的機會就愈高。

有何後果？隨著謎一般強勁的就業數據，令刷新倒挂紀錄的２年╱１０年期孳息所發出的衰

退警號頻添「誤鳴」的黑色幽默意味，市場在爭議美國經濟最終是「軟著陸」還是「硬著陸」之

際，最新加入「不著陸（ｎｏ ｌａｎｄｉｎｇ）」可能，即經濟保持增長、通脹頑固不下、利

率維持高位。

倘若此情境成為現實，不單個人、企業、華府皆面臨更高資金成本，僅美國財政部去年第四

季就支付創記錄的２１３０億美元美債利息，按季飆升３００億美元，更多公司加入裁員瘦身之

列，更令聯儲緊縮矯枉過正的犯錯機會愈積愈高，一旦崩潰，殺傷力勢愈大。

