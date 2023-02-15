【新冠感染】中國駐韓大使館：１８日起恢復簽發南韓公民赴華簽證

《經濟通通訊社１５日專訊》中國駐韓國大使館宣布，２月１８日起恢復簽發南韓公民赴華

訪問、商務、過境以及一般私人事務類短期簽證。

南韓已於上周六（１１日）起恢復發放中國公民赴韓短期簽證。１月２日起，南韓暫停簽發

中國公民赴韓短期簽證，該措施原定於１月底截止，之後被延長一個月至２月底。（ｃａ）

