【新冠感染】中國駐韓大使館：１８日起恢復簽發南韓公民赴華簽證

《經濟通通訊社１５日專訊》中國駐韓國大使館宣布，２月１８日起恢復簽發南韓公民赴華
訪問、商務、過境以及一般私人事務類短期簽證。
南韓已於上周六（１１日）起恢復發放中國公民赴韓短期簽證。１月２日起，南韓暫停簽發
中國公民赴韓短期簽證，該措施原定於１月底截止，之後被延長一個月至２月底。（ｃａ）
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