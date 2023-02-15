【新冠感染】中疾控：兩個月在院死亡病例超８萬，陽性呈下降趨勢

《經濟通通訊社１５日專訊》自中國疾控中心公布數據以來，２０２２年１２月８日至
２０２３年２月９日，３１個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團醫療機構累計在院新冠
病毒感染相關死亡病例８３１５０例。
其中，新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡６６３１例，佔比約７﹒９７％；基礎疾病合並
新冠病毒感染導致病情加重死亡７６５１９例，佔比約９２﹒０２％。２０２３年以來，中國報
告陽性人數及死亡人數呈波動下降趨勢。
＊疫情後內地民眾出行意願提升＊
另外，一項有關內地民眾的春節幸福感和疫情感知風險調查顯示，疫情之後，內地民眾春節
出行的意願提升。選擇「就地過年」的人群僅佔６３﹒５％，顯著低於２０２２年的
７６﹒０６％。
調查顯示，春節期間民眾的幸福感平均值為５﹒４７（１為最低值，７為最高值），介於「
比較開心」與「開心」之間，「比較開心」以上人群佔比為８３﹒１％。結果反映２０２２年末
順應國內外形勢，疫情防控實現開放性和常態化管理，在疫情防控進入新階段的第一個春節，民
眾回鄉探親、闔家團圓、親朋相聚，顯著提升春節幸福感和生活福祉。（ｃａ）
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