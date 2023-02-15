  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/02/2023 09:12

《投資智慧－鄧聲興》龍源電力（０９１６）新增裝機有望加速增長

　　《投資智慧》近年來，國家多次完善清潔能源政策法規，有序推進「碳達峰、碳中和」，穩
步推動結構轉型，高質量發展可再生能源。據國家能源局新能源和可再生能源司表示，內地去年
風電、光伏發電新增裝機突破１﹒２億千瓦，達到１﹒２５億千瓦，連續三年突破１億千瓦，再
創歷史新高。全年可再生能源新增裝機１﹒５２億千瓦，佔全國新增發電裝機的７６﹒２％，已
成為內地電力新增裝機的主體。其中，風電新增３７６３萬千瓦、太陽能發電新增８７４１萬千
瓦、生物質發電新增３３４萬千瓦、常規水電新增１５０７萬千瓦、抽水蓄能新增８８０萬千瓦
。截至去年底，內地可再生能源裝機突破１２億千瓦，達到１２﹒１３億千瓦，佔全國發電總裝
機的４７﹒３％，較２０２１年提高２﹒５個百分點。料綠色能源行業將維持加速發展勢頭，看
好龍源電力（００９１６）。
　
　　龍源電力隸屬於國家能源集團，在２００９年香港主板上市時更被譽為「中國新能源第一股
」。龍源是中國最早開發風電的專業化公司，率先開拓了內地海上、低風速、高海拔等風電領域
，亦率先實現中國風電「走出去」。自２０１５年以來，持續保持世界第一大風電運營商地位。
目前，龍源電力已成為一家以開發運營新能源為主的大型綜合性發電集團，擁有風電、光伏、生
物質、潮汐、地熱和火電等電源項目，業務分布於內地３２個省區市以及加拿大、南非、烏克蘭
等國家。
　
　　集團公布，２０２３年１月份完成發電量６８４﹒７３萬兆瓦時，較２０２２年同期相比增
加３０﹒６１％。其中，風電增加４４﹒４０％；火電下降２９﹒４５％；其他可再生能源發電
量增長４１﹒７５％。集團基本面持續向好，新增裝機亦有望加速增長，值得投資者持續關注。
《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
　
＊筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞14/02/2023
李家超：中東訪問之行獲15項成果　受不同業界歡迎
人氣文章中國故事14/02/2023
《神州經脈》王毅布林肯或會晤　台灣恢復港澳自由行　A股兩連升
人氣文章財經熱話14/02/2023
【領展供股】散戶應否參與？唔供又怕被攤薄？
人氣文章FOCUS14/02/2023
【FOCUS】氣球風波愈顯奇幻　驢象黨爭增危機失控
人氣文章財經熱話14/02/2023
憧憬派特息加碼回購　匯控績前股價強勢應點部署？
人氣文章財經熱話14/02/2023
美團獲大行輪番唱好點解升唔起？短期能否翻生？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金