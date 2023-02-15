《投資智慧－鄧聲興》龍源電力（０９１６）新增裝機有望加速增長

《投資智慧》近年來，國家多次完善清潔能源政策法規，有序推進「碳達峰、碳中和」，穩

步推動結構轉型，高質量發展可再生能源。據國家能源局新能源和可再生能源司表示，內地去年

風電、光伏發電新增裝機突破１﹒２億千瓦，達到１﹒２５億千瓦，連續三年突破１億千瓦，再

創歷史新高。全年可再生能源新增裝機１﹒５２億千瓦，佔全國新增發電裝機的７６﹒２％，已

成為內地電力新增裝機的主體。其中，風電新增３７６３萬千瓦、太陽能發電新增８７４１萬千

瓦、生物質發電新增３３４萬千瓦、常規水電新增１５０７萬千瓦、抽水蓄能新增８８０萬千瓦

。截至去年底，內地可再生能源裝機突破１２億千瓦，達到１２﹒１３億千瓦，佔全國發電總裝

機的４７﹒３％，較２０２１年提高２﹒５個百分點。料綠色能源行業將維持加速發展勢頭，看

好龍源電力（００９１６）。



龍源電力隸屬於國家能源集團，在２００９年香港主板上市時更被譽為「中國新能源第一股

」。龍源是中國最早開發風電的專業化公司，率先開拓了內地海上、低風速、高海拔等風電領域

，亦率先實現中國風電「走出去」。自２０１５年以來，持續保持世界第一大風電運營商地位。

目前，龍源電力已成為一家以開發運營新能源為主的大型綜合性發電集團，擁有風電、光伏、生

物質、潮汐、地熱和火電等電源項目，業務分布於內地３２個省區市以及加拿大、南非、烏克蘭

等國家。



集團公布，２０２３年１月份完成發電量６８４﹒７３萬兆瓦時，較２０２２年同期相比增

加３０﹒６１％。其中，風電增加４４﹒４０％；火電下降２９﹒４５％；其他可再生能源發電

量增長４１﹒７５％。集團基本面持續向好，新增裝機亦有望加速增長，值得投資者持續關注。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



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